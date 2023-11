Centros das Indústrias se unem para fortalecer segmento na Amazônia

Manaus (AM) – “Lutar pela Amazônia” foi o mote encaminhado durante encontro entre os presidentes do Conselho Superior do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM), Luiz Augusto Rocha e do presidente do Centro das Indústrias do Pará (CIP), José Maria Costa Mendonça. Além destes, também foi endereçado o assunto com o presidente do Centro das Indústrias do Estado do Maranhão (CIMAR), Cláudio Donizeti Azevedo.

A agenda entre os líderes destes Centros das Indústrias, localizados nos Estados da Amazônia Legal, nos respectivos estados do Amazonas, Pará e Maranhão, teve como caminho a criação de um grupo chamado “Amazônia, de verdade!”. O encontro ocorreu em Belém, na terça-feira (14), na sede da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), onde também funciona o CIP.

Conforme o empresário Luiz Augusto Rocha, presidente do Conselho Superior do Cieam, a ação marca um movimento em prol de uma aproximação entre os Centros das Indústrias de todo o país a partir da região amazônica.

“A ideia é que o grupo tenha pautas comuns em interação com assuntos da região, essa iniciativa teve uma ótima recepção, precisamos estreitar essas relações e agir mais unidos pela Amazônia e pelo fortalecimento da indústria do norte do nosso país”, disse.

O presidente do CIP, por sua vez, reforça a união dos Centros para a construção de uma indústria forte na região e por consequência no Brasil. “A união dos Centros das Indústrias da Amazônia conduzirá nosso setor industrial a um caminho de crescimento e prosperidade para o Brasil. Juntos, harmonizamos esforços para construir um futuro onde a força industrial da Amazônia ressoa como um eco poderoso, impulsionando o desenvolvimento econômico e sustentável de nossa nação.”

Sobre o CIP Fundado em 1972, o CIP-Centro das Indústrias do Estado do Pará atua proativamente em defesa das políticas públicas que afetam a indústria paraense.

Sobre o CIMAR

O Centro das Indústrias do Maranhão foi criado em 1967 e reativado em 2022, tendo suas ações baseadas na preservação dos interesses gerais do Setor Produtivo e da Classe Empresarial, sendo um ambiente onde temas essenciais para as classes produtoras serão estudados, debatidos e levados às autoridades Federais, Estaduais e Municipais, construindo e consolidando um ambiente de negócios mais favorável e dinâmico.

Sobre o CIEAM

O Centro da Indústria do Estado do Amazonas – CIEAM é uma entidade empresarial com personalidade jurídica, ligada ao setor industrial, cujo objetivo é atuar de maneira técnica e política em defesa de seus associados e dos princípios da economia baseada na Zona Franca de Manaus (ZFM).

Implementada pelo governo federal em 1967, para viabilizar uma base econômica no Amazonas e promover melhor integração produtiva e social entre todas as regiões do Brasil, a Zona Franca de Manaus é um modelo de desenvolvimento regional bem-sucedido que devolve aos cofres públicos mais da metade da riqueza que produz.

Atualmente, são 600 empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus, que geram mais de 500 mil empregos, diretos e indiretos, e garantem a preservação de 97% da cobertura florestal do Amazonas. Em 2022, movimentou mais de 177 bilhões, um aumento de 12% em relação ao ano anterior.

*Com informações da assessoria

