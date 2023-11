Presidente nacional do Novo cumpre agenda para fortalecer o partido no Amazonas

Manaus (AM) – O presidente nacional do partido Novo, Eduardo Ribeiro, visitou pela primeira vez o Amazonas para cumprir as ações de reestruturação da sigla no estado que, além de nova diretoria, também ganhou a sua primeira sede este mês. Na oportunidade, concedeu entrevista coletiva à imprensa, nesta quinta-feira (16), ao lado da presidente do Diretório Estadual, Maria do Carmo Seffair.

“Estamos num processo de mudança com foco no fortalecimento dos nossos ideais e principalmente no crescimento de filiados em todo o Brasil. O Amazonas tem grande importância nesse contexto, e fico feliz que o partido aqui esteja na mão de uma pessoa tão preparada e competente que é a Maria do Carmo”, disse Eduardo Ribeiro.

Segundo a presidente estadual Maria do Carmo Seffair, seu ingresso na vida pública é reflexo do sentimento de mudança e de querer fazer mais pela sociedade.

“O Novo tem muito disso, de trazer para seus quadros pessoas que, assim como eu, querem sair da indignação para a ação. E meu compromisso à frente do partido no Amazonas é torná-lo uma das maiores agremiações partidárias em números e em membros qualificados”, afirmou Maria do Carmo.

Dentre as principais metas do Novo-AM estão:

Ações para atrair novos filiados, com objetivo de chegar a 3 mil até final de 2024; Implantar os Diretórios Municipais na capital e interior; Formar chapa completa na capital e alguns municípios estratégicos para as próximas eleições, nomes qualificados, fichas limpas e, principalmente, pessoas motivadas a fazer a diferença na política; Consolidar propostas do Novo e fazer um dos principais partido no Estado; Atrair mais mulheres para a política, ter maior representatividade feminina, combatendo muito fortemente a violência política de gênero.

Eleições 2024

Questionado pela imprensa local sobre a formação de chapa para as eleições do ano que vem na capital, o presidente Nacional do Novo garantiu que o partido terá chapa completa e competitiva.

Sem confirmar a pré-candidatura, Eduardo Ribeiro indicou o nome da própria Maria do Carmo como opção para concorrer ao Executivo Municipal.

“Eu sou um defensor particular de que a própria Maria do Carmo seja nossa pré-candidata, mas é uma decisão que vai ser tomada pelo diretório Municipal e Estadual, porque nós somos um partido democrático e livre de caciques”, destacou Eduardo Ribeiro.

“Estarei à disposição para decisão do meu partido, porque eu penso que, se você não faz, se você não adere, alguém vai fazer por você. E é na política que as coisas acontecem, são as figuras que decidem a educação que seu filho vai ter, a saúde que você vai receber”, completou Maria do Carmo.

Agenda

Após a coletiva de imprensa, Eduardo Ribeiro e Maria do Carmo seguiram para agenda fechada com o governador do Amazonas, Wilson Lima (UB). Também está previsto um encontro com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Roberto Cidade (UB). A agenda oficial se encerra com uma reunião com filiados na sede do partido, localizada no bairro Cachoeirinha, na zona Sul

*Com informações da Assessoria

