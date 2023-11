Black Friday: Empresa de Manaus oferta descontos de até 25% em transplantes capilares

A clínica especializada Mais Cabello Manaus, localizada no coração do Vieiralves, está promovendo ofertas exclusivas durante a Black Friday deste ano com descontos de 25% em transplantes capilares e preços especiais em uma variedade de procedimentos.

Os transplantes capilares são o carro-chefe da clínica e são minimamente invasivos, com anestesia local e o paciente tem pronta recuperação para retomar suas atividades normalmente. No período pré-transplante, o paciente passa por uma avaliação médica, seguido por exames de sua condição geral de saúde.

Os primeiros resultados começam a surgir em poucas semanas. Os fios transplantados se integram ao organismo e começam a crescer a partir do terceiro mês. O tempo médio para obter o resultado completo é de um ano, mas muitos pacientes em seis meses já atingiram o objetivo totalmente.

A promoção também abrange tratamentos capilares, transplantes de sobrancelhas e barba, além de cortes terapêuticos minuciosos e artesanais.

Avaliações gratuitas

A Black Friday da Mais Cabello não se limita apenas aos procedimentos estéticos. Ela abrange produtos específicos para diferentes necessidades capilares.

Entre as ofertas destacadas na temporada também estão inclusas as linhas exclusivas de homecare da Mais Cabello que embelezam os fios e também proporcionam cuidados especiais para a couro cabeludo como a linha Basic e a linha Calm, que oferece equilíbrio e conforto para quem possui sensibilidade no couro cabeludo.

Para a temporada de verão amazônico, a clínica também destaca o Revitalize Leave In, indicado para frequentadores assíduos de praias e piscinas que atuam como protetor térmico e proporcionam hidratação revitalizante, mesmo com os cabelos molhados.

A Mais Cabello Manaus, comprometida em ajudar homens e mulheres a recuperar sua confiança e autoestima por meio de tratamentos capilares avançados, oferece avaliações gratuitas e on-line em sua clínica no Vieralves. Para agendar, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (92) 9.9466 9367 ou visitar pessoalmente a clínica localizada na Rua Javari, 684.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Black Friday: Super Nova Era lança descontos, surpresas e prêmios para clientes em Manaus

Novembro Black: Varejista oferta descontos e condições especiais de pagamento no Amazonas

Black Friday provoca confusão em loja e deixa 40 pessoas feridas; veja o vídeo