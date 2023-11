Comércio manauara prepara vendas para a ‘Black Friday’ e prometem descontos de até 70%

Manaus (AM) – Após meses de uma forte estiagem que durou meses, comerciantes de Manaus se preparam para oferecerem bons descontos aos seus clientes durante a Black Friday deste ano.

A data é celebrada na última sexta-feira de novembro. No Amazonas, a maioria da população pretende ir às compras e aproveitar as ofertas especiais. Conforme a Pesquisa de Intenção de Compra do Consumidor, do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (Fecomércio AM), smartphones e eletrodomésticos lideram a lista de produtos mais desejados.

O levantamento ainda mostra que 93% dos entrevistados pretendem ir às compras. A prioridade do consumidor leva em consideração os “melhores preços”, com 63% das respostas, seguido por “qualidade dos produtos” (60%), “promoções e ofertas” (54%), “diversidade de produtos” (41%), “frete grátis” (17%), entre outros.

A pretensão de gastos para a data é de R$ 151 a R$ 250, com 29% das respostas, com igual resultado para a faixa entre R$ 251 a R$ 400. Apenas 5% responderam que pretendem gastar até R$ 80. Mais de R$ 400 foi o que 20% dos entrevistados responderam e 17% disseram que devem desembolsar entre R$ 81 a R$ 150. Considerando as expectativas positivas, as empresas pretendem oferecer prêmios e descontos especiais.

Promoção de eletrodomésticos

Até o início de dezembro, todas as 75 lojas TVLar, presentes em 49 municípios dos estados do Amazonas e Roraima, assim como seus canais de interação, site, televendas e aplicativo Crediário Digital, estarão em plena temporada Black Friday.

“A TV Lar está fora da curva nesta campanha Black Friday, com uma linha totalmente diferente”, afirma a Diretora Comercial da Importadora TVLar, Valéria Medeiros. “E ainda teremos uma surpresa no final da temporada”, antecipa.

Esta semana está em andamento o Acelera Black Friday. Os clientes podem aproveitar ofertas que contemplam eletrodomésticos e eletros como geladeira, fogão, lavadoras de roupa, freezer, microondas e utensílios para o lar; móveis para quarto (roupeiros, cama Box), cozinha e home; televisores, som, telefonia (com vários modelos de smartphone), esporte e lazer, entre outros produtos, com preços especiais e pagamentos em até 10 vezes.

O grupo se preparou para a temporada Black Friday. Renovou os estoques, enfrentou os problemas provocados pela estiagem colocando em marcha uma estratégia de logística para reforçar o abastecimento nas lojas dos municípios do interior, fez imersão de capacitação da equipe de vendas, além de ter lançado, recentemente, o aplicativo para o Crediário Digital, que facilita o acesso ao crédito.

“Estamos preparados para a temporada, com muitas ofertas que os clientes podem acompanhar nos canais do grupo (redes sociais, site e loja), canais de comunicação (jornais, blogs e portais), além de espaços publicitários como mobiliário urbano”, informa Valéria Medeiros.

Ela ressalta, ainda, que o site e televendas possibilitam o acesso às ofertas de Black Friday para todos os municípios do Amazonas, mesmo onde a TVLar não tem loja física. Para consultar, o endereço do site é www.tvlar.com.br e o número do televendas é 3621-0400. Já para solicitar crédito através do aplicativo, basta acessar a loja do smartphone, fazer o download e realizar o cadastro. A análise de crédito é feita instantaneamente.

“De outubro a dezembro, os clientes TVLar terão várias janelas de oportunidades para antecipar compras com descontos vantajosos, nas várias etapas da temporada e utilizando todos os recursos de facilitação que estão disponíveis”, destaca Valéria.

Expectativas

A Black Friday é muito aguardada por consumidores e comércio varejista. Segundo pesquisa MFildes, o setor trabalha com expectativas de crescimento de 32,2% na intenção de compra nesse período, em relação ao ano passado.

Em Manaus, de acordo com a pesquisa Sondagem de Vendas realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisa Empresarial do Amazonas (Ifpeam), ouvindo 185 empresas varejistas, a expectativa de crescimento está entre 11% (mais pessimista) e 35% (média), podendo chegar a 50% (a mais otimista) em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em 2023, algumas redes de supermercados também estão incluídos nos descontos.

Prêmios para clientes

O Super Nova Era, provando que o desafio da economia é uma missão possível sim, inicia sua campanha de Black Friday. Além dos tradicionais descontos da sexta-feira mais esperada do mundo, no dia 24 de novembro, a marca promete uma dinâmica diferente para premiar clientes que aceitarem entrar para o game da economia online.

Quem aceitar se tornar um agente da economia e for um dos 100 primeiros a desvendar a missão, ganha prêmios, dentre eles, ingresso para o show da cantora Mari Fernandez, que ocorre este mês.

“Para além dos descontos que o público já espera, pensamos nessa ação itinerante, para reforçar o compromisso da marca em oferecer economia ao consumidor. Game, prêmios e descontos é uma combinação já característica do Nova Era”, destaca Viviane Cavalcante, gerente de Marketing do Grupo.

Para já entrar no clima, o Nova Era realiza o Esquenta Black Friday. No site https://www.supernovaera.com.br e lojas físicas, os clientes vão poder aproveitar produtos de todos os segmentos, incluindo a linha de eletroeletrônicos, com descontos de até 50%.

Quem comprar pelo site poderá ter acesso às ofertas em primeira mão, além de fretes grátis.

“É a oportunidade ideal para adquirir aquele item desejado, com um bom preço. Pelo site, os clientes ainda têm a vantagem de receber suas compras em casa”, destaca o gerente de e-commerce do Grupo Nova Era, Miguel Aguiar.

No site e nas 11 unidades da rede espalhadas por todas as zonas de Manaus, o público vai aproveitar ofertas nos mais variados segmentos, de itens de alimentação a eletrônicos.

Vantagens

Além das ofertas da Black Friday, os clientes do Nova Era ainda aproveitam outras vantagens. Entre elas, receber de volta parte do dinheiro gasto nas compras de itens selecionados, por meio de cashback. No Zeuss, sistema adotado pela marca para o cliente receber parte do dinheiro de volta, é preciso informar o número do celular no caixa do supermercado, no ato do pagamento das compras. O dinheiro de volta referente à compra é creditado automaticamente no aplicativo. O app está disponível para Android e iOS.

Outro benefício que os clientes podem aproveitar é o Teu Card, cartão próprio da rede e que possui vantagens exclusivas, como parcelamento em até três vezes sem juros e prazo de até 40 dias para pagamento. Para solicitar o cartão basta acessar o site www.supernovaera.com.br. O TeuCard também está com uma ação especial de Black Friday. Até 30 de novembro os clientes que tiverem débitos abertos podem negociar e ter descontos de até 90%.

Descontos

O Pátio Gourmet já está com tudo pronto para a tradicional campanha de Black Friday, que acontece na sexta-feira (24) e, na rede, será ampliada até o domingo (26). Descontos atrativos de até 50% em produtos de vários segmentos, como vinhos, carnes e itens natalinos, prometem atrair os consumidores, tanto em compras no site como nas lojas físicas.

Durante toda esta semana, o Pátio Gourmet está realizando um esquenta para a Black Friday, com várias ofertas.

“A ideia é antecipar alguns descontos, para que os clientes possam adiantar as compras. E, a partir do dia 24, teremos novas ofertas, para que todos possam aproveitar”, destaca a coordenadora de Marketing, Fabiana Cavalcante.

Nas lojas físicas e e-commerce terá uma grande ação, com descontos bastante atrativos em todos os segmentos. No site, por exemplo, terá o Wine Black, com vinhos de rótulos selecionados com até 50% de desconto. Para acompanhar é só acessar o www.patiogourmet.com.br .

Além das ofertas da Black Friday, os clientes do Pátio Gourmet ainda aproveitam outras vantagens. Entre elas, receber de volta parte do dinheiro gasto nas compras de itens selecionados, por meio de cashback. No Zeuss, sistema adotado pela marca, para receber parte do dinheiro de volta, é preciso informar o número do celular no caixa do supermercado, no ato do pagamento das compras. O dinheiro de volta referente à compra é creditado automaticamente no aplicativo. O app está disponível para Android e iOS.

Shoppings também participarão dos descontos.

Shoppings com promoções

O Millennium Shopping se prepara para mais uma edição de uma das principais datas do setor varejista, a Black Friday 2023. Entre os dias 24 e 26, produtos e serviços de diversas categorias estarão disponíveis com até 70% de desconto nos shoppings administrados pelo grupo AD Shopping dentro do território nacional.

“Para o setor do varejo, a Black Friday é uma oportunidade ímpar de impulsionar o mercado e que, além de aumentar o fluxo de clientes e vendas em nossos empreendimentos, também fortalece as relações com nossos parceiros comerciais – gerando também oportunidades para os consumidores. Temos boas expectativas: pesquisa recente realizada pelo Google mostra que 67% dos brasileiros pretendem fazer compras na Black Friday em 2023 e sete, a cada 10 consumidores, pretendem gastar mais que o consumido no ano passado. Estimamos um aumento de 10% no tráfego de consumidores e contamos com a força da imagem do ator e comediante Marco Luque na Campanha corporativa para todos os Shoppings”, aponta Christian Magalhães, head de Marketing do Grupo AD.

A campanha de comunicação, desenvolvida pela agência Mega Marketing de Experiência conta, por mais um ano, com a parceria do artista Marco Luque. O roteiro, focado no humor, destaca os preços atrativos e a ótima oportunidade para os consumidores adquirirem produtos de diversas categorias.

A coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier, destaca que os lojistas estão ansiosos para campanha. “A maioria deles aderiram a promoção e esperamos que o consumidor aproveite a data para adiantar os presentes de Natal e, é claro, também se mimar um pouquinho”, destacou.

Os clientes encontrarão ofertas exclusivas em grande parte das lojas, em diversos setores, como eletrônicos, vestuários, acessórios e alimentação, com até 70% de desconto. Mais de 50 marcas que fazem parte do mix do Millennium deverão participar do Black Friday 2023.

Campanha

O Amazonas Shopping inicia nesta segunda-feira (20) a campanha de Black Friday, “Week Tudo”. Descontos a partir de 10% em todos os segmentos, como vestuário, perfumaria e eletrônicos, prometem chamar atenção dos consumidores, que aguardam esse período para comprar os produtos desejados.

Segundo a gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, os lojistas estão se organizando para oferecer descontos atrativos e variedade de produtos. “Todos estão otimistas de que o período será muito bom”, disse.

Para que todos possam fazer as compras com tranquilidade, o Amazonas Shopping ampliou a campanha até o domingo (26). Além disso, na sexta-feira (24), dia oficial da Black Friday, o shopping terá horário de funcionamento ampliado em uma hora, abrindo às 10h e encerrando às 23h.

Na sexta-feira e sábado, das 16h às 20h o público vai poder se divertir na cabine de descontos. Durante 15 segundos, cada cliente deve tentar segurar um cupom jogado ao ar, para descobrir se ganhou um desconto. Em vários pontos do shopping terão vitrines com produtos das lojas participantes da Black Friday. Dessa forma, as pessoas podem se inspirar nas composições de looks, por exemplo.

Centro de Manaus

A equipe de reportagem do Em Tempo esteve pelas ruas do centro da cidade de Manaus, em dias alternados na semana, e identificou poucos descontos e ações para a Black Friday 2023. Consumidores que estão na expectativa para conseguirem bons descontos devem ficar atentos aos verdadeiros oportunidade e pesquisarem com antecedências pontos de compras.

