Unicef nomeia amazonense como jovem ativista de destaque

No Dia Nacional da Consciência Negra e Dia Mundial da Criança, o UNICEF anuncia a nomeação de três jovens ativistas no Brasil. Os jovens são: Maria Eduarda Silva, jovem negra de 19 anos, estudante e ativista de Pernambuco; Erick Patrick Felix Soares, jovem negro de 20 anos, ativista do Rio de Janeiro; Tainara da Costa Cruz, jovem indígena e estudante de 19 anos do povo Omagua Kambeba e ativista do Amazonas.

A nomeação oficial acontece durante evento online Influência Negra, Ativismo e Direitos das Crianças e Adolescentes que será transmitido nesta segunda-feira (20), de 16h30 às 18h00, no canal oficial do UNICEF no Youtube. O evento terá a participação especial do embaixador do UNICEF Lázaro Ramos, além da influencer e atriz, Luana Xavier, e do influencer e empresário, Julio Beltão. Na oportunidade os jovens ativistas vão compartilhar experiências e debater sobre o tema com os convidados.

Em Brasília, os Jovens Ativistas do UNICEF também participarão do evento “O Brasil pela Igualdade Racial”, realizado pelo Governo Federal, que acontecerá na manhã do dia 20 de novembro, no Palácio do Planalto.

Ao serem nomeados como jovens ativistas, Maria Eduarda, Erick e Tainara, terão a oportunidade de inspirar outros jovens a fazer parte da mudanças que o mundo precisa e a se unir para que os direitos das crianças e adolescentes sejam respeitados.

“A nomeação dos jovens ativistas do UNICEF afirma nosso compromisso de promover e assegurar a participação de crianças, adolescentes e jovens na tomada de decisões que os afetam, e também nosso reconhecimento sobre a importância do ativismo desses jovens. Eles são fundamentais para ampliar as vozes de meninas e meninos, e representam as mudanças positivas que queremos ver no mundo”, diz o representante do UNICEF no Brasil, Youssouf Abdel-Jelil.

Jovens ativistas

Erick Patrick Felix Soares, 20 anos, é um jovem ativista negro, nascido e criado em favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro. Erick riou o Coletivo ArterAção para lutar pela democratização do acesso a cultura, educação e saúde. Em três anos o coletivo já alcançou, aproximadamente, mais de 500 jovens, 13 escolas públicas da Zona Norte, com oficinas artísticas-educacionais, apresentações de multilinguagens e ações sociais em comunidades/favelas/periferias, escolas e praças públicas. O grupo foi contemplado no programa Chama na Solução 2023 com o projeto “SustentArte: Simples, Direto e Impactante” que promoveu oficinas de audiovisual como ferramenta política: Racismo Ambiental e Mudanças climáticas.

Tainara da Costa Cruz, 19 anos, é estudante do 3o ano do ensino médio na Escola Estadual Samsung Amazonas, localizada na Comunidade Três Unidos. Tainara é indígena do povo Omagua Kambeba e faz parte da Rede de Jovens Comunicadores da Rede de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas (Makira E’ta). É ativista climática e esteve junto a delegação de adolescentes e jovens do UNICEF na COP27.

Maria Eduarda Silva, 20 anos, é natural de Bonito, interior de Pernambuco, e atua na mobilização de adolescentes e jovens para o enfrentamento das mudanças climáticas. Duda, como é conhecida, é ativista do NUCA (Núcleo de Cidadania de Adolescentes) desde 2017 e esteve junto a delegação de adolescentes e jovens do UNICEF na COP27.

Sobre o UNICEF

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) trabalha em alguns dos lugares mais difíceis do planeta, para alcançar as crianças mais desfavorecidas do mundo. Em 190 países e territórios, o UNICEF trabalha para cada criança, em todos os lugares, para construir um mundo melhor para todos. Saiba mais acessando o site oficial e acompanhe as ações da organização no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e LinkedIn.

*Com informações da assessoria

