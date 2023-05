Aleam e Unicef discutem parceria para ampliar proteção às crianças e adolescentes no AM

Manaus (AM) – A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e o escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em Manaus iniciaram nesta terça-feira (30) as tratativas institucionais para assinatura de um termo de cooperação técnica para aprimoramento de leis, políticas públicas e ações de proteção às crianças e aos adolescentes no estado.

A primeira reunião de trabalho contou com as presenças do deputado Carlinhos Bessa (1° vice-presidente), Alessandra Campelo (2a. vice-presidente e Procuradora Especial da Mulher) e Mayra Dias (Subprocuradora Especial da Mulher), da Defensora Pública Carol Carvalho, além da chefe do escritório do Unicef em Manaus, Débora Nandja, e da Oficial de Comunicação do Unicef, Elizabeth da Costa Cavalcante.

Segundo Débora Nandja, a parceria do Fundo das Nações Unidas para a Infância com o Poder Legislativo será fundamental para o aprimoramento das políticas públicas e ações voltadas às crianças e aos adolescentes.

Nandja explicou que, além da atuação na proteção das crianças e adolescentes, o escritório do Unicef em Manaus atua em pautas como saúde e nutrição; água, saneamento e higiene; educação, inclusive indígena; e mudanças climáticas.

“Para nós (do Unicef), é uma honra. Primeiro, porque na verdade o Legislativo traz o conhecimento, a máquina e as pessoas e os deputados, que são profundos conhecedores das políticas públicas. O Unicef trabalha junto a essas políticas públicas e, para nós, é um ganho enorme porque nós vamos poder realmente analisar juntos essas políticas, recriar, se for preciso mudar, melhorar e aprimorar todas as políticas públicas em defesa das crianças e adolescentes”, disse Nadja.

A Procuradora da Mulher da ALEAM, deputada Alessandra Campelo, acredita que as parcerias com organismos internacionais vão resultar no aprimoramento das políticas públicas, ações e projetos de lei elaborados no âmbito do Poder Legislativo.

“Além dessa parceria com a Unicef, o Poder Legislativo quer trabalhar futuramente com outros escritórios da ONU, como a Unesco, que pode nos ajudar a elaborar políticas públicas para a educação, e a ONU Mulheres. A nossa ideia é que a gente possa aprimorar nosso trabalho a partir dessa parceria”, enfatizou a deputada Alessandra Campelo.

O deputado Carlinhos Bessa, 2° vice-presidente da Casa, destacou que a união de esforços com outras instituições beneficia a sociedade amazonense de uma forma mais ampla.

“A gente está somando forças e a partir do momento em que a gente soma forças, a consegue levar à população um trabalho melhor e mais segurança para as nossas crianças e adolescentes, que sofrem com exploração sexual, importunação sexual e outros crimes”, concluiu o deputado Carlinhos Bessa.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Indígenas Guaranis bloqueiam rodovia em reação à votação do marco temporal

Lula se reúne com presidentes sul-americanos em Brasília

Educação e Saúde estarão de fora do bloqueio orçamentário