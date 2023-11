Companhias aéreas não vão cobrar fãs de Taylor Swift por remarcação de passagens

As companhias aéreas Azul, Latam e Gol anunciaram que não cobrarão taxa extra para remarcar passagens de clientes afetados pelo adiamento do show da cantora Taylor Swift, que aconteceria no sábado (18), mas foi remarcado para segunda-feira (20). A organização do evento também informou como será o procedimento para reembolso dos fãs que não puderem ir no show na nova data.

A apresentação de sábado foi adiada poucas horas antes do início, sob a justificativa de que a onda de calor que atingia a cidade colocava os fãs em risco. A temperatura máxima na cidade foi de 43,8°C, de acordo com o Alerta Rio, serviço de meteorologia da prefeitura carioca.

A decisão foi tomada após a morte de uma fã no início do show de sexta-feira (17). A apresentação deste domingo (19) está confirmada.

Pelas redes sociais, as três principais companhias aéreas do país divulgaram a isenção de cobrança e os procedimentos para remarcação. Veja como proceder:

Azul

“A Azul informa que clientes impactados pela mudança do evento de hoje, no Rio de Janeiro (RJ), por liberalidade da companhia estarão isentos da taxa de cancelamento da passagem, deixando o valor em créditos para compra de passagens ou isenção da taxa de remarcação para um voo da Azul. Para isso basta contactar a companhia através do atendimento ao cliente. Após o cancelamento, os clientes deverão efetuar novamente a compra para a nova data, mediante disponibilidade”.

Latam

“Atualizamos nossa política de flexibilidade para que os passageiros com voos programados saindo do Rio de Janeiro entre 19 e 20/11 possam realizar alterações gratuitamente de 21 a 26/11, de acordo com a disponibilidade de assentos. Para remarcações, entre em contato com o nosso call center 4002-5700 (capitais), 0300 570 5700 (demais regiões) ou com a sua agência de viagens”.

Gol

“A GOL, em atenção aos clientes impactados pelo adiamento do show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro, informa que adotará as seguintes flexibilizações: possibilidade de deixar o valor da passagem em crédito com a companhia, sem a necessidade de pagamento da taxa de cancelamento; e isenção da taxa de remarcação para remarcações em voos nos próximos 12 meses”.

Reembolso de ingresso

A organizadora do evento, T4F Entretenimento, informou que os ingressos do dia 18 serão válidos para o dia 20, sem a necessidade de nenhuma ação extra por parte dos clientes. Para os fãs que não puderem comparecer ao show na nova data, é possível solicitar o reembolso seguindo o passo a passo divulgado no site.

Será preciso preencher um formulário até as 6h de segunda-feira (20). O reembolso será realizado de acordo com o canal e meio de pagamento usados para a compra.

Procon

O Procon do estado do Rio de Janeiro orientou fãs sobre os direitos após a mudança de data do show. Os clientes têm o direito a receber o valor total pago pelo ingresso.

“Consumidores que tiveram despesas com hospedagem, transporte ou pacotes de viagens relativos ao show e ingressarem no Procon-RJ terão seus casos analisados individualmente”, comunicou o órgão.

Caso o consumidor encontre alguma dificuldade de solução perante o fornecedor, poderá procurar o Procon-RJ em qualquer dos canais de atendimento, que podem ser consultados no site procon.rj.gov.br.

*Com informações da Agência Brasil

