Sine Manaus oferta 243 vagas de emprego nesta terça-feira (21)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 243 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira (21), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Novas – 25

5 vagas – Servente de Obras – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na execução dos serviços de manutenção, limpeza e construção civil.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

7 vagas – Operador de Logística – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar controle de entrada e saída de mercadorias do estoque; participar do processo de emissão de nota fiscal; realizar o controle das entregas realizadas pela frota.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque, repondo produtos em prateleiras e higienizando utensílios.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Centro-Sul de Manaus;

Atividades – varrer o chão, lavar vidros, remover o lixo, limpar banheiros, salas, quintal e áreas de convivência; manter os móveis e objetos limpos; repor os materiais de limpeza; realizar atividades de apoio, como servir lanches e cafés.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Pintor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificado de pintor;

Atividades – preparar e pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando, limpando, emassando e cobrindo com uma ou várias camadas de tinta.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Marketing

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando marketing;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em produção e utilização de software de edição imagem de vídeo (Canva), domínio das principais mídias sociais e Inglês básico;

Atividades – criar conteúdo para todas as contas de mídia social da empresa; organizar estratégias de conteúdo para campanhas em datas comemorativas; desenvolver campanhas de mídia social; monitorar os canais sociais; ajudar na prospecção de novos clientes; auxiliar a gerência comercial nas atividades do setor.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Montador – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar montagens de componentes e conexão de fiação, soldando e encaixando as peças nos gabinetes.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Oficial de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar serviços gerais de limpeza em prédios, pátios, escritórios, instalações, salas de aula e demais locais, visando a manutenção das condições de higiene e conservação dos ambientes.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência a partir de 2018;

Atividades – limpar e conservar banheiros e demais ambientes internos e externos, executando limpeza úmida e seca; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas e buscando contribuir para manter o ambiente agradável; limpar cozinhas, área de serviço, garagens, pátios, assoalhos, móveis, carpetes e tapetes, abastecendo os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Linha de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar na realização de tarefas operacionais e de produção.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Secretária

Escolaridade – ensino médio completo ou superior cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em escritório jurídico e Carteira de Habilitação Categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – recepcionar pessoas; fornecer informações, atender pedidos, solicitações e chamadas telefônicas; filtrar ligações, anotar e transmitir recados; orientar e encaminhar pessoas; prestar atendimento especial a autoridades e usuários diferenciados.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Marketing

Escolaridade – ensino superior completo em marketing ou design;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em produção e utilização de software de edição imagem de vídeo (Canva); domínio das principais mídias sociais e Inglês básico;

Atividades – elaborar estratégias no desenvolvimento de materiais promocionais e campanhas em mídia online e offline; realizar pesquisas de mercado e analisar comportamento do consumidor para atender as necessidades dos clientes e criar novos produtos ou serviços; prestar suporte na organização de feiras, eventos e exposições.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 20

1 vaga – Fotógrafo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com fotografia de produtos e habilidades em Canva, Marketplace e E-commerce;

Atividades – fotografar produtos de alta qualidade, capturando detalhes e características essenciais; escolher locais para ensaio fotográfico.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Estagiário de Mídia

Escolaridade – ensino superior cursando publicidade ou áreas afins;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – estar cursando a partir do 7º período; ter conhecimento em Pacote Office;

Atividades – auxiliar na definição de abordagem e meios de comunicação mais adequados à campanha, como outdoors, anúncios de jornais e revistas, comerciais de rádio, TV e banners em sites da internet.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Secretária Executiva

Escolaridade – ensino tecnólogo/superior cursando administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em pacote Office;

Atividades – administrar agenda pessoal das direções, recepcionar pessoas, fornecer informações, atender pedidos, solicitações e chamadas telefônicas, filtrar ligações, gerir equipes de office-boy e copeira.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor de Comércio Varejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; ter experiência na área de vendas de varejo e atacado e atendimento ao cliente;

Atividades – recepcionar clientes na entrada da loja; ajudar clientes na escolha dos produtos e informar sobre preços e ofertas especiais; identificar as necessidades do cliente e recomendar produtos; garantir a apresentação adequada dos produtos nas prateleiras.

Disponível até 21/11/223 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e experiência em comércio;

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de clientes, funcionários e mercadorias; identificar movimentos de pessoas suspeitas; fiscalizar e cumprir as normas de segurança e procedimentos da loja.

Disponível até 21/11/223 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e moto própria;

Atividades – organizar e expor produtos nas redes de supermercados e comércios; realizar ponto de venda; verifica a rotatividade e validade de produtos e demais atividades pertinentes ao cargo.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários; elaborar relatórios de viagens e rotas; efetuar a prestação de contas das despesas realizas com o veículo; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – monitorar loja; dar suporte aos demais colaboradores e no atendimento ao cliente; fiscalizar a entrada e saída de funcionários e clientes da loja; realizar auditorias no recebimento de mercadorias de fornecedores.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – armazenar e organizar produtos; separar e receber entregas; realizar conferência de produtos e armazenar no local indicado, auxiliando os estoquistas.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 115

100 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação na cidade de Várzea Grande (MT);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino técnico em mecânica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalar equipamentos mecânicos; realizar manutenção preventiva e corretiva; desenvolver desenhos e projetos de conjuntos mecânicos, componentes e ferramentas.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Montagem e Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – trabalhar na produção de produtos, manutenção e operação de máquinas, distribuição e abastecimento de materiais; responsável pela organização e limpeza das máquinas e do ambiente de trabalho, controle de entrada e saída de materiais, registro de produtos e controle de qualidade.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de alvenaria, assentando pisos, levantando paredes e alicerces, a partir de croquis e especificações.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35; ter disponibilidade para trabalhar em turnos;

Atividades – responsável por serviços de manutenção geral e pequenos reparos; contribuir com a limpeza, conservação e organização do local de trabalho; oferecer suporte técnico e operacional para as tarefas rotineiras. Desejável ter experiências em empresas do Polo Industrial de Manaus (área de Manutenção Predial).

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 68

3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e curso do MOPP;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Encarregado Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar planos operacionais, colaborando com sugestões, fazendo mudanças de funções, delegando atividades e supervisionando o trabalho das equipes.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Som

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área de Sonorização e Sincronização, NR-10 e NR-35 atualizados; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; ter disponibilidade para viagens;

Atividades – realizar manutenção, instalação e vistoria preventiva em equipamentos de sonorização; levantamento de material para manutenção, reparo e requisição de som completo; pequenos consertos de equipamentos.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – curso técnico em Segurança do Trabalho;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-33 e NR-35 atualizados;

Atividades – elaborar e implementar política de saúde e segurança no trabalho.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Dedetizador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” e disponibilidade de horário;

Atividades – dedetizar terrenos baldios, residências, prédios comerciais e órgãos públicos, para eliminar e controlar pragas.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; ter certificado do curso de refrigeração e disponibilidade de horário;

Atividades – especificar materiais e acessórios; instalar equipamentos de refrigeração e ventilação; realizar testes nos sistemas de refrigeração, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Costureira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com interlock, overlock e galoneira;

Atividades – trabalhar com produção de vestuário, utilizando máquinas de costura para criar roupas, acessórios, artigos para o lar e outros itens.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar transporte de refeições para os clientes da empresa.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Azulejista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações; utilizar processos e instrumentos pertinentes ao ofício para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares; verificar as características das obras, examinando plantas e especificações técnicas.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade e curso do MOPP;

Atividades – movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparos em veículos; vistoriar cargas; verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter domínio em pacote Office e língua portuguesa; ter curso profissionalizante ou técnico concluído na área;

Atividades – prestar atendimento a clientes (via WhatsApp ou telefone); realizar cobranças; lançar pedidos, contratos no sistema, notas fiscais de serviço e faturas; dar suporte em baixas de OS; elaborar planilhas e documentos; auxiliar nas rotinas administrativas em geral. Preferencialmente residir no Bairro Parque 10 ou adjacências.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Norte de Manaus e ter disponibilidade de horário;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios e tratar piscinas; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com elétrica e hidráulica;

Atividades – responsável por manutenções corretivas e preventivas de máquinas e instrumentos, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos e reparos de alvenaria.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Auxiliar de Almoxarifado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – enviar e receber materiais; separar e organizar mercadorias; auxiliar na verificação e embalagem de produtos prontos; realizar conferência de produtos recebidos e anotar os dados em planilhas; verificar o estoque e anotar os produtos que estão em falta ou sem saída.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Escavadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade, curso atualizado na área e disponibilidade de horário;

Atividades – operar máquina escavadeira em obras; realizar demolições, escavações, carregamento de caçambas e terraplenagem em solos; verificar condições dos acessórios e funcionamento dos sistemas hidráulico e elétrico.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Camareira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar e arrumar em tempo hábil todas as áreas, conforme normas de limpeza; prestar excelente atendimento aos clientes; criar listas de tarefas diárias e registrar todos os quartos atendidos.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Lavanderia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – lavar, secar peças de vestiário, roupas de cama, mesa e similares, utilizando processos manuais ou mecânicos, para eliminar sujeiras.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter veículo próprio e curso de Agente de Portaria atualizado;

Atividades – zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlar fluxo de pessoas, identificando e encaminhando aos locais desejados; escoltar pessoas e mercadorias; fazer manutenções simples nos locais de trabalho.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em aparelho móvel (celular) e em técnicas de vendas;

Atividades – realizar captação e prospecção de clientes em lojas parceiras com o objetivo de obter o maior número de cadastros possíveis; despertar o interesse dos clientes em conhecer o produto UME; identificar o perfil do cliente para apresentar o produto da forma mais adequada às suas necessidades; fortalecer o relacionamento e encantar o cliente na abordagem; executar os procedimentos de abordagem e cadastro com segurança e espontaneidade, conforme procedimentos da empresa; garantir a melhor experiência de cadastro para o cliente.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 15

1 vaga – Repositor – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável pela organização, conservação e precificação de produtos; fazer o registro de entrada e saída de mercadorias; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários para reposição.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Faxineiro – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar limpeza e conservação de ambientes residenciais, comerciais, industriais e públicos.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – conduzir clientes até a mercadoria desejada; fracionar, contar, pesar e embalar mercadorias; checar lista de mercadorias em promoção para planejamento de exposições semanais; verificar a necessidade de abastecimento dos produtos promocionais na entrada da loja.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Depósito – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o embarque e desembarque de mercadorias, atendimento ao cliente e preparação de mercadorias.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Merendeira – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – colaborar no processo de produção de alimentos, atuando como agente condutora de técnicas adequadas para o preparo da merenda e de informações sobre hábitos alimentares saudáveis.

Disponível até 21/11/2023 ou encerramento da vaga.

*Com informações da assessoria.

