Servidores públicos são homenageados em grande festa no sambódromo em Manaus

Manaus (AM) – Uma noite de celebração, homenagens e muita alegria. Assim foi a festa promovida pela Prefeitura de Manaus para comemorar o “Dia dos Professores” (15) e o “Dia do Servidor Público Municipal” (28/10), realizada na noite deste sábado (18), no sambódromo de Manaus, localizado na avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro, em Flores, Zona Oeste da cidade.

Presente no evento, o prefeito de Manaus, David Almeida, destacou a importância do trabalho desempenhado pelos servidores para a grande aprovação da atual gestão.

“Em virtude da fumaça, a gente teve que adiar a festa do professor e do servidor. Então, nós unificamos a data para fazer uma só festa. Os servidores da Prefeitura de Manaus têm obtido bons resultados, uma gestão exitosa e nós queremos compartilhar com eles esta alegria. Nada melhor do que homenageá-los com uma festa como essa, para que a gente possa elevar a autoestima dos nossos servidores e assim alcançar melhores resultados”, enfatizou Almeida.

Este ano, excepcionalmente, as duas festas foram unificadas, porque no mês de outubro a cidade foi afetada por muita fumaça, oriunda de queimadas ocorridas na região metropolitana e no Estado do Pará.

“É motivo de muita alegria podermos comemorar essas duas datas, tão importantes na gestão do prefeito David Almeida. Essa não é uma festa, é uma celebração pelo profissionalismo, pela dedicação. É um reconhecimento ao trabalho dos servidores, que são os verdadeiros protagonistas dessa gestão exitosa”, destacou o titular da Semad, Ebenezer Bezerra.

A secretária municipal de Educação, Dulce Almeida, avaliou como positiva a unificação da festa, ressaltando a importância dos servidores da prefeitura.

“O nosso trabalho, o trabalho do servidor público é essencial para a população. Saúde, educação, infraestrutura, segurança, enfim, todas as áreas da administração. E na gestão do prefeito David Almeida os servidores têm feito um trabalho fantástico. Estarão sempre de parabéns e terão sempre o nosso respeito”, ressaltou a secretária.

Programação

O evento foi organizado por equipes das secretarias municipais de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) e de Educação (Semed), que ajustaram a programação, mesclando as atrações.

Para abrir a festa, uma bênção ecumênica e, em seguida, foi feita a entrega das placas em homenagem aos Servidores-Destaque 2023 de todos os órgãos da administração, e a premiação aos vencedores da primeira edição do “Sarau Literário”.

*Com informações da assessoria

