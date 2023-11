Pátio Gourmet promove bate-papo com degustação de vinhos em Manaus

Manaus (AM) – Uma vez por mês, o Pátio Gourmet reúne convidados e clientes que estão em compra na loja, para um bate-papo delicioso sobre vinhos, produtores, tipos de uvas e a melhor harmonização com o seu prato preferido. O próximo encontro será sábado (25), das 11h às 14h, na adega do Pátio, na avenida Djalma Batista. Para completar essa experiência, é servido um prato selecionado pela chef Juliana Faingluz.

“É uma pegada totalmente informal, no chão de loja e temos sempre uma degustação: uma paella, assados, frios e muitos vinhos”, destaca o sommelier da casa, Alexsander de Oliveira.

Durante o encontro, enquanto experimentam o menu degustação, os clientes vão receber informações do sommelier sobre os vinhos disponíveis na adega do Pátio, tipos de uvas utilizadas, quem são os produtores e, é claro, como harmonizar com peixes, carnes, aves e outros alimentos. Vinhos selecionados estarão com 10% de desconto.

A Adega do Pátio dispõe de mais de 1 mil rótulos de vinhos procedentes de mais de 20 países. A degustação é 100% off, sem qualquer custo. A degustação de vinhos é uma das muitas estratégias utilizadas por produtores e comércio para divulgar as marcas e promover um ambiente agradável aos clientes.

“O Pátio Gourmet está sempre reunindo seus clientes para eventos na própria loja, com degustação de vinhos e pratos preparados pelos nossos sommeliers e chef. Entregamos a eles informações sobre o tema do dia, que tanto ajudam na escolha das suas compras como também a que se aventurem no mundo da gastronomia”, conta a coordenadora de Marketing do Pátio Gourmet, Fabiana Cavalcante.

