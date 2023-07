Vinho tinto melhora o sexo e traz benefícios para disfunção erétil

Muitas pessoas são fãs do vinho tinto, tanto para ocasiões especiais quanto para harmonizar com as refeições do dia a dia. Mas poucas sabem que o vinho tinto também pode melhorar o sexo.

De acordo com uma revisão de dezenas de estudos feitos entre 1993 e 2022, homens que bebem um ou dois copos de vinho tinto por dia têm menor risco de disfunção erétil, enquanto as mulheres parecem aumentar a libido.

“As evidências até agora coletadas mostraram que o vinho tinto, se consumido com moderação, pode ser potencialmente benéfico para pacientes com disfunção erétil”, diz o artigo, publicado no Journal for Clinical Medicine.

O responsável pela melhora das funções sexuais são os polifenóis – compostos vegetais presentes no vinho tinto e também em alimentos como cebola, chocolate amargo e chás. No organismo, eles atuam melhorando o fluxo sanguíneo, aumentando os níveis de testosterona e estimulando os órgãos sexuais.

*Com informações da metrópoles

