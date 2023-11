Expoagro 2023 gera expectativas positivas em produtores rurais e pecuaristas do Amazonas

Manaus (AM) – A realização da 45ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) tem gerado boas perspectivas para os produtores rurais e pecuaristas do estado, em razão do novo espaço atrelado à oportunidade de expressivos negócios e conhecimentos que serão proporcionados para quem atua no setor. No sábado (18), o governador Wilson Lima lançou a feira que ocorrerá, entre os dias 5 e 10 de dezembro, com a expectativa de movimentar mais de R$ 195 milhões em negócios.

A Expoagro será realizada na primeira etapa do Parque Multiuso Eurípedes Ferreira Lins, que está sendo construído pelo Governo do Amazonas, no quilômetro 02 da BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista.

“Desde que retomamos a feira, em 2019, ela só tem crescido. A expectativa para esse ano é que se movimente algo em torno de R$ 200 milhões, durante esses cinco dias de evento”, destacou o governador Wilson Lima.

O presidente da Associação de Pecuaristas do município de Careiro da Várzea, Francisco Roque, destacou a importância da feira para o trabalho dos produtores rurais do estado.

“A Expoagro é de grande importância para o produtor rural, pois proporciona tecnologias novas e traz conhecimentos ao produtor ao expor o que tem de melhor na sua casa. E esse ano será uma super Expoagro com a casa própria e com grandes eventos que acontecerão no parque”, afirma.

A presidente da Associação de Criadores de Búfalos do Amazonas (ACBA), Jussara Haddad, comentou que é um marco para o segmento do agronegócio do estado.

“Essa é uma edição de resgate para o nosso setor agrícola e celebramos a força e vitalidade do nosso setor. O Governo do Estado está de parabéns porque hoje podemos contar com esse espaço que será definitivo, colocando assim um marco importante para o agro, pois vamos poder fazer negócios e ter inovações para o nosso setor agrícola”, disse.

Essa será a primeira vez que o espaço receberá a feira, coordenada pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror). Além da expectativa recorde de movimentação econômica, o Governo do Amazonas, por meio da Sepror, prevê a participação de mais de 350 mil visitantes e de 450 expositores, envolvendo a comercialização de maquinário, negócios de animais, bovinos, caprinos, ovinos, praça de alimentação e ações de crédito rural, por meio dos agentes financeiros.

A Expoagro é a vitrine do agronegócio sustentável amazonense e promove as melhores oportunidades para fazer negócios, contatos e conhecer novas tecnologias disponíveis no mercado, beneficiando pequenos, médios e grandes produtores rurais e a população em geral, proporcionando desenvolvimento econômico, entretenimento e modernização do setor.

Estrutura

A obra é executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e o projeto da primeira etapa está 95% executado. A obra gera 600 empregos diretos e indiretos.

O parque possui área total de 27 hectares e área construída de 16 hectares, e está dividido em três blocos: A (pista de rodeio e de vaquejada), B (para expositores, fazendinha, parque de diversões e praça de alimentação) e C (dois estacionamentos com capacidade total de 975 vagas, área de tanques de piscicultura; área de pavilhões de animais de pequeno e grande porte; e outros; além de acessos com áreas de circulação destinados à pedestres e carros.

