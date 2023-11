VÍDEO: Jojo Todynho terminou casamento após pegar marido ‘conversando’ com homens

A cantora e influenciadora Jojo Todynho revelou nesta terça-feira (21), que o motivo do término do casamento com o ex-militar Lucas Souza, que está confinado em A Fazenda foi um flagra do então marido conversando com outros homens.

“Meu casamento acabou porque eu peguei conversas de Lucas com homens. E quando eu contei isso pra ele, fui questionar, ele se descontrolou e falou que ele ia me colocar de homofóbica na internet. Eu fiquei com medo e foi aí que começou a saga dele querer me desmoralizar”, contou ela.

🚨AGORA: Jojo Todynho afirma que o casamento dela com Lucas terminou após ela flagrar ele tendo conversas com homens.



A cantora ainda afirma que o militar fez de tudo para tentar desmoralizar ela na internet. pic.twitter.com/yi04VGFPQM — Central Reality (@centralreality) November 21, 2023

A artista conta que o ex tinha um comportamento problemático e que usou até a religião para atingi-la. O casamento de Jojo e Lucas durou 9 meses entre idas e vindas, o casal finalmente se divorciou com 1 ano após assumirem a relação.

Lucas Souza é um dos peões que está confinado na Fazenda, reality que está no ar na Record TV.

