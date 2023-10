Expulsão de Rachel Sheherazade gera surto em peões de A Fazenda 15; VÍDEOS

Logo após o anúncio da expulsão de Rachel, Lucas Souza e Kally Fonseca surtaram dentro da sede de A Fazenda 15. Visivelmente abalado, o militar começou a gritar e mandar outros peões calarem a boca, enquanto Kally se voltou contra Jenny, chamando-a de “fazendeira do mau” aos berros. Na confusão, Lucas acusou Jenny de ter encurralado Rachel em meio à briga que causou sua expulsão.

Logo após o anúncio da expulsão de Rachel, Lucas Souza e Kally Fonseca surtaram dentro da sede de A Fazenda 15. Visivelmente abalado, o militar começou a gritar e mandar outros peões calarem a boca, enquanto Kally se voltou contra Jenny, chamando-a de “fazendeira do mau” aos berros. Na confusão, Lucas acusou Jenny de ter encurralado Rachel em meio à briga que causou sua expulsão.

“Você empurrou ela pro canto, que eu vi!”, gritou ele. “Eu não, senão eu teria sido expulsa”, argumentou Miranda, que acusou Sheheraza de agredi-la. “Você foi pra cima dela, sim”, acusou Kally. “Eu nunca encostei em ninguém aqui dentro, querida”, ironizou Jenny.

“A mulher foi agredida e vocês falando isso”, defendeu Tonzão. “Essa mulher (Jennyl é baixa! Essa mulher é nojenta, !”, berrou Lucas. “Você fez isso quatro vezes: foi com a Cariúcha, comigo, com Fred e agora você conseguiu! é é do cão, satanás, tu é do mau, demônio! Tu vai pagar”, acusou Kally. Lucas então berrou que “Deus é fiel e Jenny ia pagar pelo que fez. Miranda, por sua vez, rebateu com uma ironia: “Tão fiel que ela foi expulsa”.

Simion, por sua vez, comentou o ocorrido com Tonzão. *Como é que eu vou fazer uma pessoa me bater de propósito? Tá nitido: deu mole, errou, saiu do programa”, disparou a empresária, “Todas as brigas que eu para aqui, estava um peitando o outro. Homem peitando homem, homem peitando mulher.. isso não te dá o dire enfiar a mão na cara de ninguém”, disparou ela. No canto, Jenny ficou quieta, somente observando o falatório

Radamés e Lucas Souza, por sua vez, também reagiram mal ao incidente, e engataram uma baita briga.

O ex de Jojo Todynho caiu no choro e se mostrou inconsolável. Alicia X também se debruçou em lágrimas e criticou a postura de Jenny de peitar os demais participantes. “Deus sabe de tudo, ela (Jenny) teve que ficar aqui pra mostrar, não é a primeira vez que ela faz isso”, lamentou.

Ao descobrir sobre a expulsão de Rachel, Alicia X caiu num choro sentido. Ao ser consolodada por outros peões, a atriz acusou Jenny de ter tentando “cavar” uma expulsão de outros participantes anteriormente. “Deus sabe de tudo, ela [Jenny] teve que ficar aqui pra mostrar, não é a primeira vez que ela faz isso”, chorou ela.

*Com informações do Hugo Gloss.

