‘O último encontro’ marca despedida de Alexandre Pires do SPC

Manaus (AM) – O que parecia sonho para muitos, finalmente se tornou realidade! Alexandre Pires e Só Pra Contrariar vão novamente dividir o mesmo palco, após 10 anos, com a turnê ‘SPC Acústico 2 – O Último Encontro’. E, para os fãs do grupo, essa será a última oportunidade em ver a formação original. Além disso, o evento marca a despedida do cantor Alexandre Pires do SPC.

A turnê chega em Manaus no dia 13 de julho de 2024, mas as vendas já estão a todo vapor.

SPC em Manaus

Em Manaus, o SPC se apresentará no Studio 5 Centro de Convenções. O local receberá os setores Frontstage e Mesas – Ouro e Prata – com valores que variam de R$ 150 a R$ 1.000 no primeiro lote. Confira:

Frontstage Sai da Minha Aba: R$ 120 (possuiu entrada diferenciada, bares e banheiro exclusivos);

Mesa Prata Que se Chama Amor: R$ 600/por pessoa (possui entrada diferenciada, bares e banheiros exclusivos);

Mesa Ouro É Bom Demais: R$ 1.000/por pessoa (com entrada diferenciada, bares e banheiros exclusivos, incluindo buffet de boas vindas que iniciará às 21h e encerrará no inicio do show do SPC).

Haverá ainda venda de camarotes ‘Essa Tal Liberdade’ com capacidade para 20 pessoas. O investimento do grupo para o setor é de R$ 8 mil. O local contará com bares exclusivos e entrada diferenciada e, ainda, cada camarote receberá um combo de destilado da sua preferência (whisk 12 anos, Vodka ou Gin internacional + quatro energéticos). Para este setor, em específico, os interessados devem entrar em contato direto com a M1 Eventos, por meio do WhatsApp (92) 9 8482-3539.

Onde comprar

Os ingressos para a turnê do SPC em Manaus podem ser adquiridos nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara.

