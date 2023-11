Short de Djonga pega fogo e rapper fica de cueca no palco; veja vídeo

Roupa do cantor pegou fogo após um erro pirotécnico no palco

O rapper Djonga levou um susto durante um show no último domingo (19) em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O short do cantor pegou fogo após um erro pirotécnico no palco, o artista precisou tirar a peça de roupa, ficando apenas de cueca no palco.

Apesar do incidente, o rapper tranquilizou os fãs após a apresentação afirmando que não se machucou.

“Ontem foi por pouco, de verdade. Se vocês repararem, quase pegou na minha cabeça o outro jato de fogo. Perna tá queimada, mas to cuidando”, escreveu.

“Tentaram matar o mano de novo, mas o mano resiste. Obrigada papai do céu. Estou bem”, completou o artista.

VEJA VÍDEO

Short do rapper Djonga pegou fogo após erro pirotécnico em seu show, fazendo ele ficar só de cueca. pic.twitter.com/7Cs0ZnNhD0 — POPTime (@siteptbr) November 20, 2023

