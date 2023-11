“Projeto de importância nacional”, diz Wilson sobre BR-319 em reunião do Grupo de Trabalho

Brasília (DF) – O governador Wilson Lima destacou, nesta quarta-feira (22), que a BR-319 deve ser entendida como um projeto do Brasil, não de um estado, e solicitou ao Ministério dos Transportes a identificação das competências de todos os envolvidos na questão da rodovia federal que liga Manaus ao restante do país, e também um cronograma para a execução da obra do chamado trecho do meio.

Os pedidos foram feitos durante a primeira reunião, em Brasília, do recém criado Grupo de Trabalho do Ministério dos Transportes para apresentar soluções para a rodovia. Outras duas reuniões estão previstas, segundo o ministro Renan filho, incluindo visita à rodovia. Segundo Wilson Lima, esse passo é importante, mas é preciso avançar e apresentar medidas concretas.

“Eu pedi ao ministro que se montasse um comitê ou um grupo que tivesse legitimidade para que mostrasse quem está envolvido no processo e como está envolvido, entendendo que esse é um projeto não do Amazonas, não de Rondônia ou de Roraima, mas que esse é um projeto do Brasil, esse é um projeto de importância nacional”, destacou o governador.

Com a presença de integrantes da bancada federal do Amazonas, foi apresentado na reunião do Grupo de Trabalho um panorama da atual situação da BR-319 e o compromisso do grupo de apresentar, em 90 dias, o cronograma com o que deve ser feito para recuperar a rodovia. Também há dois projetos de recuperação do trecho do meio sendo feitos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com previsão de conclusão para julho de 2024.

Na ocasião, o governador também reforçou ao ministro que se defina competências, por exemplo, quanto ao licenciamento da obra e datas de cada etapa a ser executada. Uma das propostas em discussão é que a rodovia seja uma estrada com governança feita por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), com monitoramento e outras medidas para garantir a preservação ambiental.

Grupo de Trabalho e BR-319

Criado na última sexta-feira (17) pelo Ministério dos Transportes para discutir a situação da BR-319, o Grupo de Trabalho tem a missão de apresentar propostas e soluções com diálogo e colaboração, após identificar os principais problemas da rodovia.

A BR-319 tem cerca de 918 quilômetros de extensão e faz a ligação entre as capitais Manaus e Porto Velho (RO) e outras regiões do Brasil. Porém, boa parte dela, em especial do trecho do meio, não é pavimentada.

*Com informações da assessoria

