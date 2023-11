Trio é preso por torturar e extorquir R$ 10 mil de idoso em Manaus

Alex Sandro Ramos Machado, Wallef Castelo Branco Rocha, ambos de 30 anos, e Karlison Silva do Nascimento, de 19, foram presos durante a noite de quarta-feira (22), por roubo a residência de um idoso de 73 anos. O crime ocorreu na manhã de quarta-feira, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, a vítima foi mantida em cárcere privado, sofreu tortura e teve R$ 10 mil subtraídos da sua conta bancária.

De acordo com o delegado Ericson Tavares, três pessoas foram presas em menos de 24 horas e um quarto suspeito identificado como Jorge Matos da Silva está sendo procurado.

“Cinco suspeitos entraram na casa desse senhor de 73 anos, professor aposentado, mantiveram ele em cárcere privado, sempre violentos, bateram na cabeça dele, machucaram a mão dele. Eles estavam à procura de um cofre, roubaram dinheiro em espécie, obrigaram a fazer um Pix de R$ 10 mil, outro de R$ 50 mil”, detalhou Tavares.

Entre os prejuízos do idoso, a alta quantia exigida pelos criminosos impressionou a equipe de investigação. Segundo os agentes de segurança, a perda da quantia de dinheiro só não foi maior porque o banco percebeu a movimentação suspeita.

“Levaram o carro dele, levaram joias. Só que, os R$ 50 mil, o banco quando percebeu a movimentação de R$ 10 mil, então o banco automaticamente bloqueou. Os R$ 10 mil eles conseguiram levar, além dos R$ 2.300 em espécie, joias, carro e celulares”, relatou o delegado.

Ainda de acordo com a autoridade policial, a equipe acredita que alguém repassou a informação que existia um cofre na casa do idoso, já que o grupo criminoso quebrou móveis e a infraestrutura do local.

Modus operandi

Karlison Silva do Nascimento foi a pessoa responsável por receber a quantia do golpe via Pix, mas segundo o delegado, o suspeito não sabia que o dinheiro era fruto de extorsão.

“Essas quadrilhas são fragmentadas. O suspeito do Pix é um cara que sempre é achado para receber esse dinheiro e ele não conhece os outros. Na verdade, muitas das vezes, ele nem sabe que veio de roubo. Esse Karlison não sabia nem que estava sendo usado por uma quadrilha de roubo. O amigo dele disse que ia receber um dinheiro, que seria os R$ 10 mil. Justamente para quando a gente chegar no cara do Pix, ele não conhecer o restante da quadrilha”, explicou Ericson.

Após identificar a pessoa responsável por receber o dinheiro, a polícia chegou até o amigo de Karlison, identificado como Wallef, que foi preso no próprio local de trabalho. Logo em seguida, a polícia chegou até Alex Sandro, que foi reconhecido pela vítima como assaltante.

“O Karlison ia pegar esse dinheiro e ia repassar para o Wallef, que ia repassar para o resto da quadrilha. Só que o limite diário do Karlison é de R$ 2.500, e ele repassou. O Wallef foi e gastou esse dinheiro. Ou seja, a quadrilha não recebeu nada. Nós conseguimos pegar esses R$ 7 mil e pouco, e estornar para a vítima”, finalizou o delegado.

Depois da prisão de Alex Sandro, a polícia identificou o dono da quadrilha, Jorge Matos, que conseguiu fugir ao perceber a presença da polícia. A equipe da Polícia Civil está à procura do suspeito e solicita a ajuda da população para encontrar o paradeiro. Três suspeitos que participaram do assalto ainda estão sendo procurados, apesar de não terem sidos identificados pela polícia.

Procurado: Jorge Matos da Silva – Divulgação/PC-AM

