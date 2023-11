VÍDEO: Ladrão fica com pena e devolve celular durante assalto em Manaus após mulher cair no choro

Manaus (AM) – Imagens de câmeras de segurança mostram um homem roubando uma loja no Centro de Manaus, na última terça-feira (21). O suspeito roubou dinheiro do caixa da loja, mas desistiu de levar o celular da funcionária, que estava bastante nervosa com a abordagem.

Nas imagens é possível perceber que a funcionária estava sozinha, quando o homem chegou mostrando uma arma dentro de uma sacola, a vítima fica visivelmente nervosa, chora bastante quando repassa os objetos para o suspeito após a ação uma cliente entra no estabelecimento se assusta com a situação dando a oportunidade para o homem fugir.

A Polícia Civil busca informações do suspeito, caso saiba alguma informação ligue para o 181.

VEJA VÍDEO:

VÍDEO: Após choro ladrão devolve celular de vítima durante assalto. pic.twitter.com/07pXbevuOH — Portal Em Tempo (@emtempofb) November 24, 2023

Leia mais

Ladrão de calcinhas faz a limpa em loja do Centro e acaba preso em Manaus

VÍDEO: trabalhador reage a assalto e luta com ladrão em Manaus

Ladrão morre após passar mal durante roubo de moto