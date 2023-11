Ladrão de calcinhas faz a limpa em loja do Centro e acaba preso em Manaus

Um homem de 48 anos, que não teve o nome revelado, foi preso durante a segunda-feira (6), suspeito de roubar calcinhas em uma loja localizada na avenida 7 de setembro, no Centro de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia informando sobre a presença do suspeito no interior de uma loja, e ao chegarem no local, abordaram o homem, encontrando uma sacola cheia de calcinha. O valor estimado dos produtos ficou em R$ 538 reais.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver os policiais revistando o suspeito. O homem foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

🚨 Ladrão de calcinhas faz a limpa em loja do Centro e é preso em Manaus. pic.twitter.com/0WoDeuBa7B — Portal Em Tempo (@emtempofb) November 7, 2023

