Comitiva do AM participa do Encontro Nacional de Jornalistas em Assessoria de Imprensa

Com temas diversos, entre palestras, cursos e debates importantes para a categoria, jornalistas do Amazonas participaram, entre os dias 16 a 19 de novembro, em Salvador (BA), do 22º Encontro Nacional de Jornalistas em Assessoria de Imprensa (Enjai), promovido pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado da Bahia (Sinjorba).

Representando o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas (SJPAM), se fizeram presentes, o presidente da entidade Wilson Reis, Ed Blair, Wagner Moreira e Yghor Palhano, eleitos delegados em assembleia pré-evento . Além deles, também participaram as jornalistas Islânia Lima e Michele Gouveia.

Os minicursos “Assessoria de Imprensa Digital”, com o professor Yuri Almeida, docente da Universidade Católica do Salvador (UCSal), e “Produção de Podcast voltado à Assessoria”, conduzido pelo jornalista Lucio Filho, gestor da Rádio do Governo do Ceará, inauguraram o primeiro dia do evento.

Painéis com temas atuais, integraram os 04 dias do encontro, reciclando o conhecimento dos jornalistas que atuam em Assessoria de Imprensa. As palestras foram amplamente concorridas, entre elas, a ministrada pelo Deputado Federal Orlando Silva, relator do Projeto de Lei das Fake News, que se posicionou sobre a responsabilidade profissional e ética em tempos de pós-verdade e do jornalista Guilherme Pichonelli, que explanou sobre aplicabilidades da Inteligência Artificial (IA), sob a perepctiva do impacto das tecnologias digitais no cotidiano das redações e assessorias.

Para o jornalista Wilson Reis, presidente reeleito do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas (SJPAM), o 22° Encontro Nacional de Jornalistas em Assessoria de Imprensa entrou para a relação dos eventos que conseguiram alcançar os objetivos propostos.

“O jornalismo é, por essência, instrumento indispensável à democracia e o Enjai foi um momento de discussão ampla e fundamental. Saímos motivados para nos engajar nas ações dos Sindicatos nos Estados de origem, afim de atuar e propor melhorias para as assessorias do serviço público e privado. Uma certeza: não somos os mesmos, estamos mais fortes. Destaco, a qualitativa participação dos seis representantes do Amazonas, que deixaram o evento motivados com os conteúdos e a excelente organização do evento sob a responsabilidade do Sindicato anfitrião, da Bahia e a Federação Nacional dos Jornalistas – Fenaj”, afirma Wilson Reis.

No último dia do Encontro foram debatidas pautas importantes para o futuro da categoria, como uma nova regulamentação para a profissão, os desafios sindicais e a Campanha Salarial Unificada dos Jornalistas.

Participando pela primeira vez do evento, Islânia Lima disse que saiu do encontro renovada de conhecimento e esperança por dias melhores para a categoria.

“Com conhecimentos atuais de grandes mestres, aprendemos ferramentas novas de trabalho, que irá agregar muito mais produção no meu dia a dia, além disso, ouvir pessoas que tem mais experiência me proporciona a sensação de segurança e claro, mais conhecimento, na prática. Também fico feliz em ver nossa classe discutindo melhorias e novas ações, como a nova campanha de melhorias para todos nós. A luta continua e é importante o debate e participação de todos”, declarou a jornalista.

O 22.º ENJAI teve o patrocínio do Governo do Estado (através das secretarias de Comunicação e de Turismo), Bahia Turismo, Prefeitura de Salvador, Bahiagás, Neoenergia/Coelba, Assembleia Legislativa da Bahia, Sindicato dos Fazendários da Bahia (Sindsefaz), além dos apoios da Associação Bahiana das Empresas de Base Florestal (ABAF), Associação Bahiana de Imprensa (ABI) e Soma Impressões.

