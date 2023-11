Amazônia: Curta amazonense é finalista do Lab Narrativas Negras

Curta ‘Para ver o futuro’ foi selecionado após 3 etapas com mais de 192 inscrições de criativos do audiovisual de todo o país

A realizadora audiovisual e artista visual Keila Sankofa está entre os 3 finalistas do projeto Lab Narrativas Negras e irá para a Nigéria participar de um laboratório de cinema com atividades ligadas ao aprimoramento do projeto selecionado para criação de oportunidades. O curta ‘Para ver o futuro’ foi selecionado após 3 etapas com mais de 192 inscrições de criativos do audiovisual de todo o país.

Os projetos ‘Olho d’Água (BA)’ e ‘Nas Ondas do Rádio (PA)’ também foram selecionados.

O Lab Negras Narrativas é um espaço de encontro e aprimoramento de narrativas, este laboratório audiovisual é de realização da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro – APAN e conta com a parceria do Amazon Prime Video.

Dentro do Lab Narrativas Negras, aconteceram encontros, oficinas com consultorias de roteiro, direção e produção, além de trocas com os outros realizadores selecionados na etapa 1 e 2. “Foram muitas aulas, consultorias, dicas, o laboratório foi sem dúvida um estruturante para organizar esse projeto de curta metragem”, salienta a artista.

Keila explica que o curta chamado provisoriamente de “Para ver o futuro”, uma ficção de 15 min que passa em um tempo intocável, que está entre o passado pré-colonial e um futuro onde a população negra e indígena pode usufruir de todas suas tecnologias e suas especificidades, culturais e sociais, múltiplas sem intervenção das violências impostas desde a invasão europeia.

“Esse é um curta de narrativa amazônica negra e indígena, nossa equipe é formada por essa diversidade de pessoas que estão aptas e interessadas a construir essa grande obra audiovisual. Atualmente buscamos apoios financeiros e estruturais para realização desse curta da forma mais potente possível”

Do laboratório participaram Sarah Pimentel, Produtora Executiva, e Francisco Ricardo, diretor de arte. Mas a equipe já possui outros nomes como Cláudio Lavôr para produção sonora, Adanilo como preparador de elenco e Malu Dacio como coordenação de comunicação.

A artista lembra ainda que a Nigéria é um dos lugares do mundo com maior produção audiovisual do mundo. Essa será a primeira viagem internacional de Keila.

“A Nigéria é um país que produz muito audiovisual, tem um mercado grande lá, eles são potência não só na indústria fonográfica, mas na cinematográfica também. Essa é a minha primeira viagem internacional e ela ser para a Nigéria, um desejo de alguns anos, é uma alegria gigante, uma oportunidade inacreditável. Agradeço a natureza, aos orixás e todos aqueles que apoiam as ideias que venho produzindo nos últimos anos. Eu sou potência, devido ter muitos (desse e de outros mundos) para apoiar as fabulações que contam sobre nossa vitória”, finalizou

*Com informações da assessoria

