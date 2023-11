Ministério dos Povos Indígenas diz que potássio na Amazônia interessa a ruralistas

O Ministério dos Povos Indígenas (MPI) afirmou que o empreendimento para exploração de potássio na Amazônia, a cargo de uma empresa subsidiária do banco canadense Forbes & Manhattan, é “de total interesse dos grupos ruralistas” que são “contrários às pautas indígenas”. As informações são do site Folha.

“O potássio é usado para a produção de um fertilizante largamente utilizado pelo agronegócio. Esse fato aumenta a pressão desse segmento para que o empreendimento seja aprovado”, disse a pasta comandada pela ministra Sônia Guajajara.

“O MPI é contra o processo de coação, manipulação, intimidações e pressões indevidas que o povo mura vem sofrendo, conforme constataram o Ministério Público Federal (MPF) e a Justiça”, afirmou. “Dos mais de 12 mil indígenas muras afetados com o empreendimento da Potássio do Brasil em Autazes (AM), nem 1% dos participantes do grupo participou da reunião.”

O ministério se refere a um encontro “cuja lista de presença foi indevidamente utilizada como lista de aprovação do Projeto Potássio”.

Em nota, a Potássio do Brasil, responsável pelo projeto, disse que o empreendimento tem aprovação de mais de 90% do povo mura. “Qualquer exigência fora das regras estabelecidas é descabida chicana para alterar o resultado e interferir, de forma indevida, na vontade dos indígenas”, afirmou.

A empresa disse ainda que o projeto gerará empregos e renda e diminuirá a dependência externa do país a potássio. “Os ataques ao processo de escolha dos indígenas não passam de mais uma manobra para produzir um escândalo artificial. A movimentação de agentes do Estado contra o projeto é passadista e ideológica.”

*Com informações da Folha de São Paulo

Leia mais:

Ribeirinhos têm dificuldades para se locomover por conta da seca

Operação bloqueia R$2,9 bi contra comércio ilegal de ouro e mercúrio na Amazônia

Em Manaus, homem é preso com R$ 1 milhão em diamantes vindo de garimpo ilegal de Boa Vista