Prefeito de cidade na Colômbia faz réplica do avião que caiu com time da Chapecoense

O prefeito de La Union, cidade vizinha a Medellín, recriou o avião da tragédia com o elenco da Chapecoense, em 2016. A réplica, feita com alumínio, fazia parte da decoração de Natal da cidade e seria uma forma de “homenagear” as 71 pessoas mortas no trágico acidente.

O acidente completou sete anos na terça-feira (28), e o prefeito da cidade, Edgar Osorio, ordenou a remoção da réplica e se retratou, após receber duras críticas da população.

“A instalação de uma réplica do avião, referenciando a tragédia de quase sete anos que marcou nossa comunidade, gerou diversas reações nas redes sociais. Por isso, tomamos a decisão de retirá-lo do parque principal. As decorações de Natal nunca tiveram a intenção de ferir a sensibilidade das pessoas, mas compreendemos o desconforto que causaram e por isso apresentamos as nossas desculpas e procederemos à sua remoção”, disse o prefeito de La Union.

Apenas seis pessoas sobreviveram ao acidente, sendo três jogadores da Chapecoense. A queda do voo LaMia 2933, teria ocorrido pela falta de combustível do avião.

