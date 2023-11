VÍDEO: ladrão é agredido pela população após vendedora reagir a assalto

Um suspeito de 51 anos foi preso na manhã de terça-feira (28), em São Vicente (SP), após tentar assaltar uma loja de celulares. Uma vendedora, de 27 anos, percebeu que a arma do criminoso era falsa e reagiu à abordagem. Na fuga, o homem foi contido por populares até a chega da PM.

Em entevista, a mulher explicou que foi para cima do ladrão quando percebeu que a arma dele era falsa: “Estava muito brilhosa, era nítido. Vejo bastante filme”, disse ela.

Imagens obtidas pela reportagem mostram o momento em que o criminoso entra na loja, no bairro Vila Margarida, para roubar o comércio, uma cliente e a vendedora que reagiu ao assalto.

As câmeras de monitoramento captam o áudio do criminoso falando: ‘Quietinhas as duas’. A cliente começa a gritar e sai correndo, enquanto a funcionária puxa a mochila dele. Diante da reação da funcionária, o criminoso vai para cima dela, que grita: ‘Pega ladrão, pega ladrão, está sem arma, está sem nada’.

Na tentativa de fuga, o bandido foi impedido pela vendedora que chegou a empurrá-lo da moto. Na sequência, várias pessoas começaram a agredi-lo na calçada. Diante da situação, a própria funcionária passa a pedir calma às pessoas. “Não faz isso, pelo amor de Deus. A polícia está ali, chama a polícia”.

A Polícia Militar orienta a não reagir a assaltos e, diante deste tipo de situação, o indicado é que as vítimas acionem a viatura policial através do telefone 190.

Ladrão fingiu ser cliente

Mulher reage a assalto ao perceber que a arma era falsa; homem foi preso pic.twitter.com/WM1YmnQ6Z0 — Portal Em Tempo (@emtempofb) November 30, 2023

A vendedora contou à reportagem que atendia uma cliente, de 51 anos, que realizava testes em uma fonte de celular antes de efetuar a compra, na manhã da última terça-feira (28). Nessa hora, o homem entrou no estabelecimento.

“Chegou esse rapaz se passando por cliente, falando que o celular dele estava com problema na entrada P2, onde tem o fone de ouvido”, contou ela. A outra cliente fez uma pergunta e a funcionária voltou a atendê-la, momento em que ele anunciou o assalto. “Pegou o celular dela [cliente] e já tinha pegado o meu [não percebeu]”.

“Vi a arma, já tinha olhado [antes], e identifiquei que não era verdadeira, estava muito brilhosa, era nítido, vejo bastante filme”, lembrou a vendedora.

Ao perceber que a arma era falsa, a funcionária afirmou não ter pensado duas vezes antes de reagir ao assalto. “Puxei a mochila dele e ele puxou também. Ele era estranho, não parecia profissional. Fugiu, mas a moto não ligava, e empurrei ele da moto”, disse.

Toda a ação descrita pela funcionária pode ser vista nas imagens acima. Segundo ela, a rua é movimentada e a cliente já havia pedido socorro após o anúncio do assalto, o que fez com que muitas pessoas fossem atrás do criminoso para agredi-lo.

“Quando vi que a cabeça dele começou a sangrar, entrei em pânico. Tinham duas pessoas chutando ele. Não ia permitir uma pessoa morrer na minha frente”. Uma viatura da polícia estava passando perto do local e prendeu o homem, que passou por atendimento médico antes de ir à delegacia.

A dona da loja contou ao g1 que ficou muito preocupada e nervosa quando viu, pela câmera de monitoramento, a funcionária reagindo ao assalto. “Chorei horrores. Além de funcionária, ela é minha prima. Me preocupei demais”.

Criminoso ferido

A Prefeitura de São Vicente informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou que o homem estava cortes pelo corpo e um hematoma na cabeça. Ele estava consciente, recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Hospital Municipal, o antigo Crei.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que o homem foi preso por policiais militares, que estavam em patrulhamento pela Rua Marechal Mascarenhas de Moraes e foram averiguar uma confusão, quando se depararam com o ladrão ferido e contido por populares.

Os PMs aguardaram a chegada do Samu e acompanharam a condução do homem até o hospital. Ele foi medicado e liberado para ser conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

Os celulares roubados foram apreendidos e entregues às vítimas. Além disso, a motocicleta e o simulacro usados por ele foram apreendidos. O caso foi registrado como roubo, localização e apreensão de veículo no 2° DP.

*Com informações do g1

