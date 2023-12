Homem é procurado por aplicar golpe do ‘Pix’ em lojistas do Centro de Manaus

Indivíduo agia juntamente com Karla Nazareth Guzman Pinto, de 21 anos, conhecida como “A Fofinha do Pix”

Manaus (AM) – Jesus Alberto Gonzalez Gomez é procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por envolvimento no golpe do pix aplicado em lojistas do Centro de Manaus.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o indivíduo agia juntamente com Karla Nazareth Guzman Pinto, de 21 anos, conhecida como “A Fofinha do Pix”, e com uma adolescente, 16, que foram presas na quinta-feira (30).

“Karla e a adolescente escolhiam lojas de grande movimentação para aplicar os golpes, e o comprovante de pagamento falso era confeccionado por Jesus Gonzalez”, informou.

Denúncias

A PC-AM solicita a quem tiver informações da localização de Jesus Gonzalez, deve repassar aos números (92) 98503-8913, disque-denúncia do 1° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, assegurou o delegado.

