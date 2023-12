Drogas avaliadas em R$ 240 mil são apreendidas em lancha em porto de Manaus

Dezesseis tabletes de maconha do tipo skunk, avaliados em R$ 240 mil, foram apreendidos nesta sexta-feira (1), no Porto de São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. O material ilícito seria oriundo do município de São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas.

Segundo o delegado Ericsson Tavares, titular do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a apreensão ocorreu em virtude de uma investigação desencadeada para interceptar a entrada e saída de drogas no Estado.

“Na data de hoje, soubemos que uma lancha atracaria no Porto com os entorpecentes, que vieram de São Gabriel da Cachoeira como se fossem encomendas comuns. Fizemos uma vistoria na embarcação e encontramos as drogas, que serão encaminhadas para perícia no Instituto de Criminalística (IC)”, informou.

*Com informações da assessoria

