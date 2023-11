Mulheres são presas suspeitas de prostituir e drogar adolescentes no AM

Andreza Laranjeira dos Santos, 33, Tayane da Silva Pereira, 26, Ketelen Soares da Silva Pereira, 21, foram presas suspeitas de drogar, embriagar e favorecer a prostituição de adolescentes em uma casa no bairro São José, em Manacapuru, no interior do Amazonas. Na residência, a polícia ainda encontrou duas crianças, uma de 4 e outra de 8 meses, que estavam em situação de abandono e insalubridade.

Segundo informações da polícia, as adolescentes eram atraídas para uma festa na casa que teria como proprietária Andreza. No local, as vítimas que tem entre 12 e 17 anos, eram obrigadas a manter relações sexuais com homens que estavam no estabelecimento.

Foto: Reprodução

A polícia informou que as adolescentes foram encontradas nuas e dançando a mando da dona da casa o que indica que havia o favorecimento de prostituição das meninas.

Na residência tinha dois quartos em que a proprietária cobrava o pagamento dos homens que frequentavam, a maioria adolescentes também, e eles mantinham relações sexuais com as vítimas.

A delegada Mayra Trovão, da especializada de Manacapuru, informou ainda que o pagamento ficava totalmente para a proprietária da casa e para as organizadoras. Ao final, as adolescentes eram drogadas e alcoolizadas ficando ainda mais vulneráveis para que os homens conseguissem ter relações com elas.

Foto: Reprodução

Na casa, a polícia ainda encontrou duas crianças, uma de 4 e outra de 8 meses, que estavam em situação de abandono e insalubridade. Elas foram acolhidas pelo Conselho Tutelar e levadas para um abrigo. A mais velha seria filha da proprietária do local e o bebê não possuía certidão de nascimento.

A Polícia continua as investigações em torno do caso.

Leia mais:

Noivo mata noiva e mais três pessoas no próprio casamento na Tailândia

Jovem é preso por matar adolescente e grávida de 4 meses por vingança no Amazonas

VÍDEO: Homem é morto a tiros por parceiros de facção