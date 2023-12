Cocaína avaliada em R$ 225 mil é apreendida dentro de caixa térmica no interior do AM

Coari (AM) – Sete tabletes de cocaína que estavam escondidos dentro de uma caixa térmica foram apreendidos na manhã deste sábado (2), durante uma fiscalização em uma embarcação, no município de Coari, interior do Amazonas. Com a apreensão, a polícia calcula ter causado danos ao crime de R$ 225 mil.

Com auxílio da cadela policial Havana, policiais militares em operação na Base Fluvial Arpão, por volta das 9h45, encontraram as drogas durante fiscalização na lancha Glória a Deus 4.

A embarcação havia saído de Tabatinga e tinha como destino a capital amazonense. Durante a ação, a cadela com faro para narcóticos, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), sinalizou que na caixa havia entorpecentes.

Os policiais abriram a caixa e encontraram os sete pacotes, que ao todo pesaram 3 quilos. Após perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foi constatado que era cloridrato de cocaína.

O material foi apreendido e encaminhado para a Polícia Civil da Base Arpão, que é coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).



