Homem é preso e adolescente apreendido por tráfico de drogas em Manaus

Manaus (AM) – Em ocorrências distintas, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu, na sexta-feira (2), um homem e apreendeu adolescente, por tráfico de entorpecentes. As ações foram realizadas na Zona Leste e Centro de Manaus.

Policias militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta de 21h, quando em patrulhamento pela rua rio Cajubim, bairro São José 2, percebeu três indivíduos comercializando material possivelmente entorpecente nas dependências do Campo de futebol Valdir Moraes. Os suspeitos perceberam aproximação da viatura, correram e em direção diversa, sendo um deles alcançado pelos policiais.

Segundo relato policial, o adolescente, idade não informada, tentou se desfazer de uma balança de precisão, e quando revistado foi encontrado uma porção tipo cocaína, e a quantia de R$ 50 no bolso de sua bermuda.

O caso foi registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A 24°Cicom, em patrulhamento no beco Comendador Clementino, no centro de Manaus, prendeu um individuo, idade não informada, em posse de 130 trouxinhas do tipo skank, 164 trouxinhas com aparência de oxi, 33 pinos e mais uma trouxinha com aspectos de cocaína, um celular, duas balanças de precisão entre outros objetos. Os policiais avistaram três homens comercializando os entorpecentes no local, considerado área vermelha do tráfico, porém dois conseguiram fugir.

O infrator foi conduzido junto com a materialidade para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cocaína avaliada em R$ 225 mil é apreendida dentro de caixa térmica no interior do AM

Ensanguentado, homem fica jogado no meio da rua após briga no Puraquequara, em Manaus