Pisou na bola! As modelos e influenciadoras que viraram notícia ao expor infidelidade de Neymar

Se no futebol as coisas não vão bem para Neymar, na vida pessoal, vão menos ainda. Nos últimos dias, o jogador viu seu nome ser o centro de mais polêmicas envolvendo mulheres. Acontece que essa não foi a primeira vez neste ano. Os bafafás foram tantos, que até mesmo Bruna Biancardi teve que vir a público se pronunciar e por fim, confirmar o término de seu relacionamento com o atleta.

Tudo começou com a informação de que o jogador teria dado uma festa em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, no último final de semana. Na ocasião, o atleta teria tomado um toco da atriz Nathalia Morais, que era uma das convidadas no local.

Nathalia Morais — Foto: Reprodução

O atleta está passando um tempo em Mangaratiba enquanto se recupera de uma cirurgia no joelho. O jogador do Al-Hilal teria tentado ficar com Nathalia durante a resenha, mas a atriz não teria curtido as investidas, deixando o jogador irritado. “Desisto de você, tá me fazendo de otário”.

Neymar chegou a negar tal situação. Ele respondeu a um perfil no Instagram, que compartilhou a notícia e desmentiu a história: “Parem de inventar história…pqp”, escreveu o jogador.

No mesmo dia, mais uma bomba. Uma conversa do jogador pedindo nudes para Aline Faria, modelo de site de conteúdo adulto e streamer começou a circular nas redes sociais. Na ocasião, a moça avisou que para ver as fotos, ele teria que assinar o seu perfil. Alguns minutos depois o atleta teria dito que estava vendo os cliques da moça. Mais uma vez, Neymar comentou em uma página nas redes sociais desmentindo e dizendo que aqueles prints eram de 2021.

Aline Faria — Foto: Reprodução

Verdade ou não, o relacionamento do jogador com Bruna Biancardi chegou ao fim. A influenciadora digital usou as redes sociais no dia seguinte as polêmicas para fazer um pronunciamento sobre seu atual estado civil. A ex-mulher do craque decidiu se manifestar na web após vários perfis relacionarem seu nome a notícias sobre o jogador de futebol.

Neymar e Bruna iniciaram o relacionamento em abril de 2020, e, desde então, viviam entre idas e vindas, com acusações de traições por parte do jogador. Em abril deste ano, Biancardi anunciou que estava grávida do jogador e, em outubro, ela deu luz a Mavie.

Bruna Biancardi e Neymar — Foto: Arquivo pessoal

Em julho, quem tomou conta das redes sociais foi a modelo Fernanda Campos, que revelou que teve um encontro com Neymar na véspera do Dia dos Namorados.

A moça expôs prints de conversas com o jogador no ano passado, quando ele estava solteiro, e uma troca de mensagens do dia 11 de junho, quando os dois se encontraram durante 40 minutos num apartamento de luxo, em São Paulo. Fernanda chegou, inclusive, a divulgar um vídeo de Neymar de costas no corredor do prédio.

Fernanda Campos — Foto: Reprodução

O burburinho da traição tomou conta da internet por dois dias, até que virou uma coisa maior e Bruna Biancardi decidiu se pronunciar.

A agora ex-namorada de Neymar negou rumores de que teria um contrato com o jogador que permitia que ele ficasse com outras mulheres. A publicação, feita pelos stories do Instagram, ficou pouco tempo no ar e logo foi deletada.

Fernanda Campos — Foto: Reprodução

Com todo o bafafá que a história gerou, Neymar decidiu fazer um textão pedindo desculpas à namorada que estava grávida. Ele admitiu a traição e refletiu sobre como toda a história atingiu Bruna e a família dela.

Acontece que, um dia depois desse pedido público de perdão, o atacante teria flertado com outra modelo pelas redes sociais. O caso veio à tona quando a norte-americana Celeste Bright expôs uma mensagem que teria recebido de Neymar um dia depois da publicação do atleta. A moça postou o registro e escreveu: “Se você tem uma namorada ou uma mulher, não mande mensagem para garotas. É errado. Muito desrespeitoso com a outra pessoa”.

Celeste Bright — Foto: Reprodução/Instagram

Depois que Celeste e Fernanda expuseram as jogadas de Neymar, a influenciadora Isis Mesquita também mostrou mensagens que recebia do atleta no final de fevereiro, apenas alguns dias antes de Bruna Biancardi anunciar que está grávida dele para amigos e familiares.

No registro publicado pela moça, Neymar reagia às fotos dela com emojis de fogo, encaminhava publicações e também mandava mensagens.

Isis Mesquita também expôs mensagens de Neymar — Foto: Reprodução/Instagram

*Com informações do site Extra

