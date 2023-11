Fernanda Campos grava cenas quentes com Andressa Urach e afirma: “Tem mais pegada que Neymar”

A influenciadora Fernanda Campos, gravou materiais adultos para seu perfil na plataforma Privacy com Andressa Urach, afirmando que a ex-fazenda e ex-panicat a influencer mais rentável do site adulto teve um desempenho melhor que o jogador Neymar, com quem Campos já teve um breve affair em maio deste ano.

“Andressa tem mais pegada que o Neymar, com toda a certeza”, disse ela em breve conversa. “Ela já é treinada, né? E tem periquita, sabe os pontos certos para agradar uma mulher”, completou.

Veja bastidores das gravações de Urach com Fernanda

Andressa Urach e Fernanda Campos gravam conteúdo adulto juntas, com direito a TUDO! Cata esse bastidor pic.twitter.com/56OvLgRs9V — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) November 3, 2023

Fernanda Campos divulgou em suas redes sociais que saiu com o jogador na véspera do Dia dos Namorados, e, em seguida, muitas meninas começaram a postar mensagens de flerte do jogador com elas.

Neymar fez uma publicação assumindo a traição, pedindo perdão, mas depois começou a brincar com as mensagens que continuaram a aparecer.

