MC Cabelinho anuncia afastamento das redes sociais para cuidar de saúde mental

MC Cabelinho anunciou em seu Instagram, neste domingo (3), que irá se afastar das redes sociais para cuidar de sua saúde física e mental. O comunicado foi feito através dos stories de seu Instagram, em que o funkeiro esclarece aos fãs que vai se cuidar.

“Agora é hora de tirar um tempo pra mim, cuidar da minha saúde física e mental… Graças a Deus, minha agenda de shows está lotada, mas vou fazer de tudo para me cuidar bastante diante dessa correria. Mantenho vocês informados por aqui com a minha agenda de shows e lançamentos futuros.”, disse em parte do comunicado.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em meio a sucessos como a temporada do programa “TVZ” do Multishow, em que o cantor foi apresentador, e shows em grandes festivais, a vida pessoal do artista também foi bastante movimentada.

Na semana passada, MC Cabelinho e a rapper carioca Slipmami finalmente assumiram que estão vivendo um affair. Ou uma “amizade colorida”, como o cantor mesmo fez questão de dizer após dar um beijão na cantora durante a apresentação deles no programa “TVZ”.

“Amizade colorida, pegou a visão? Nosso trabalho vai vir sempre em primeiro lugar, e a gente está se conhecendo”, disse Cabelinho no programa.

Mas o ano de MC Cabelinho foi agitado, o cantor teve um término bem polêmico com a atriz Bella Campos. Há três meses, o relacionamento dos dois chegou ao fim após uma suposta traição por parte dele com uma antiga namorada, a estudante de direito Duda Mehdef.

Desde outubro, a rapper Slipmami vinha sendo apontada como affair de Cabelinho. Desde então, os dois não se desgrudaram mais e chegaram a gravar uma música juntos, o que fez muita gente acreditar que o romance não passava de uma jogada de marketing. Mas a relação tem dividido opiniões na web. Recentemente, internautas tem comentado negativamente sobre a exposição do novo casal.

*Com informações do Extra

Leia mais

Mc Cabelinho deixa de seguir Bella Campos e seguidores reclamam: ‘Não se esforçou’

Bella Campos confirma término com MC Cabelinho após rumores de traição: ‘Motivos óbvios’

Influenciadora expõe término de MC Cabelinho e Bella Campos após passar a noite com funkeiro