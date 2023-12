Após ser vaiado, Deyverson ironiza ao pedir desculpas à torcida do Flamengo

Atacante do Cuiabá saiu aos 24 minutos do segundo tempo em confronto pelo Brasileirão

Neste domingo (3), Deyverson chamou a atenção ao enfrentar o Flamengo, no Maracanã (RJ). Ao ser substituído no segundo tempo, o atacante do Cuiabá foi vaiado pela torcida rubro-negra. Ele, então, ironizou ao pedir desculpas ao público presente no estádio.

Com seu estilo irreverente, Deyverson, que foi vaiado e xingado, aplaudiu a torcida e pediu desculpa. O atacante tem um histórico de disputa com Flamengo dentro e fora de campo.

Além de ser o autor do gol do título da Libertadores de 2021, quando o Palmeiras venceu o Flamengo, Deyverson provocou o clube carioca e sua torcida algumas vezes. No confronto do primeiro turno, após marcar um gol no 3 a 0, mostrou a tatuagem da taça da Libertadores que tem na perna esquerda.

O atacante também tem um bom histórico contra o Flamengo, sua maior vítima no futebol brasileiro. Ele marcou quatro gols em quatro jogos e venceu três partidas em sua carreira por Palmeiras e Cuiabá.

*Com informações do ge

