O evento que está de casa nova, vai contar com atrações regionais e nacionais, praça de alimentação, exposições de animais e maquinários agrícolas, cursos e entre outros

A Expoagro começa nesta terça-feira (5), em Manaus. Com entrada gratuita, o evento segue até domingo (10), das 9h à 0h, no novo Parque de Multiuso Dr. Eurípides Ferreira Lins, situado no quilômetro 2, da rodovia BR-174. Veja programação da 45ª Exposição Agropecuária completa abaixo.

Nesta 45ª edição, a Expoagro em Manaus terá:

Praça de alimentação;

Exposições de animais e maquinários agrícolas;

Cursos de capacitação,

Palestras e workshops;

Rodeio, prova dos três tambores;

Hipismo, parque de diversões;

Acesso ao crédito rural;

Rodada de negócios;

Concurso leiteiro,

Torneio de queijo e doce de leite;

Vaquejada e entre outras atividades voltadas ao setor primário.

O evento contará, ainda, com shows musicais das atrações nacionais:

Roberta Miranda,

Os Menottis,

Marcos e Belutti,

Batista Lima.

Além da realização da segunda edição do Festival Artista da Terra, contando com as apresentações de 25 atrações regionais entre os estilos: sertanejo, pagode, forró, piseiro, eletrônica, além de atrações para o público infantil. Toda a programação é gratuita.

Vitrine de negócios e capacitações

A Expoagro é a vitrine do agronegócio sustentável amazonense e promove as melhores oportunidades para fazer negócios, contatos e conhecer novas tecnologias disponíveis no mercado, beneficiando pequenos, médios e grandes produtores rurais e a população em geral, proporcionando desenvolvimento econômico, entretenimento e modernização do setor.

O evento é coordenado pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e suas unidades vinculadas: Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) e a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf).

Ao todo, serão oferecidos, aproximadamente, 60 cursos gratuitos, os quais estarão disponíveis no auditório e sala da Sepror, voltadas para as atividades de desenvolvimento da agricultura, pesca, piscicultura, pecuária, agroindústria e extrativismo sustentável. As capacitações ocorrerão nos seis dias de evento.

Sanidade animal

Para garantir o bem-estar animal, os esportes equestres atenderão rigorosamente aos protocolos de segurança estabelecidos pela Adaf e o Conselho dos Animais. A sanidade dos cavalos da Raça Quarto de Milha é essencial, exigindo a apresentação de exames negativos para mormo e Anemia Infecciosa Equina (AIE) através do Guia de Transporte Animal (GTA).

Programação

Data: 5/12 (Terça-Feira)

Regularização Ambiental de Atividades Agropecuárias no Estado do Amazonas (Ipaam)

Introdução à Piscicultura (Sepror/Sepa)

Arranjo Produtivo Local das culturas do Cacau (Warabu) e Pitaya (Toca da Pitaya) e Incentivos Fiscais às Agroindústrias (Sedecti)

Origem de madeira legal para uso em pequenas propriedades rurais (Idam)

Pecuária sustentável genética, sanidade e sistema de pastejo rotacionado (Idam)

Workshop Radar de Financiamento (Fecoop-AM)

Workshop de Exportação na Prática (Fecoop-AM)

Perspectiva da Abacaxicultura para o Estado do Amazonas (Idam)

Boas Práticas no Manejo e Qualidade da Água da Piscicultura (Idam)

Iniciando na Pesca Esportiva (Idam)

Data: 06/12 (Quarta-Feira)

Câmara da Agronindústria – Arranjo Produtivo Local nas culturas Açaí (Balsa do Açaí – BERTOLINI), Castanha (ASSOAB – BERURI) e Projeto Piloto do Curauá – TUTIPÇAST) Sedecti

Seminário de Bioeconomia e Negócios Sustentáveis (Sedecti)

Treinamento Agentes de Desenvolvimento Coop (Fecoop-AM)

Monilíase do cacaueiro e cupuaçuzeiro: panorama geral no Estado do Amazonas (Adaf)

Mosca da carambola: uma ameaça para a fruticultura amazonense e nacional (Adaf)

Promove – Benefícios do povo moveleiro (ADS)

Raça 4 Tropical da Fusariose da Bananeira: a maior ameaça atual da bananeira brasileira (Adaf)

Boas práticas na aplicação de agrotóxicos (Adaf)

Workshop da mandioca (Sepror)

Data: 7/12 (Quinta-Feira)

Legalização de atividades na meliponicultura e avicultura (Idam)

Boas Práticas na produção e melhoria da farinha de mandioca (Idam)

Workshop da Pecuária (Sepror)

Obtenção do Selo Arte no Amazonas (Adaf)

Bioinsumos e qualidade do solo na agricultura familiar (Idam)

3ª Reunião Ordinária 2023 – Fórum Origens Amazonas (Sedecti)

Continuação do IV Seminário de Bioeconomia e Negócios Sustentáveis (Sedecti)

Seminário o Modelo de Negócio Cooperativo (Fecoop-AM)

Data: 8/12 (Sexta-Feira)

Boas práticas na produção manejo e pós-colheita do café (Idam)

A importância da agroecologia com estratégia para minimizar os efeitos dos incêndios florestais e queimadas, no contexto da agricultura familiar (Idam)

Passo a passo de acesso ao crédito rural (Idam)

Reunião do Fórum de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos (Sepror/Seapaf)

Boas Práticas na Pecuária Sustentável (Sedecti)

Tecnologias de cultivo na produção sustentável de pitaya (Idam)

Licenciamento ambiental de atividades agropecuárias (Sepror/Seapaf)

Palestra-Geoprocessamento/pesca (Sepror/Sepa)

Palestra – Pesca Esportiva (Sepror/Sepa)

Desafio de Arremesso (Sepror/Sepa)

Data: 9/12 (Sábado)

A importância do programa permanente de regularização fundiária na Amazônia Legal (Incra – Fetagri)

Painel de Oficinas em Economia Criativa (Sedecti)

Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) MDS-Ufam-Fetagri

Treinamento sobre os Programas e Políticas Públicas para a Agricultura Familiar (Fecoop-AM)

Questão Fundiária e Agrária no Estado do Amazonas (Incra – Sect – Fetagri)

Selo Arte – Desafios e Perspectivas (Mapa)

Assistência Técnica e Extensão Rural na Amazônia (Anater – Idam – Fetagri)

Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), Bioeconomia e Inovação no Amazonas (Sedecti – Fetagri)

Data: 10/12 (Domingo)

Oficina de Empreendedorismo (Sedecti)

Oficina de Essências (Sedecti)

