Startup revoluciona a venda de passagens no transporte fluvial no Amazonas

Manaus (AM) – A Navegam nasceu dentro de uma embarcação no Porto de Manaus, no Amazonas, em 2018. Jorge Alves, fundador e COO da empresa, conta que apesar de ser um dos portos fluviais mais importantes do mundo, onde acontece grande parte do transporte de pessoas e cargas na região Norte do país, ainda havia a necessidade de tornar mais moderna a venda de passagens para as embarcações, bem como uma integração maior com a comunidade amazonense.

Todo o sistema de venda de passagens era manual, obrigando o comprador a adquirir o tíquete pessoalmente. Além disso, os proprietários de embarcações não tinham um controle prévio da lotação do barco.

“A gente acabou se especializando em uma realidade que o Brasil desconhece, sendo a Amazônia. A gente aprendeu a fazer mobilidade aqui dentro. Teve uma quebra de cultura. A forma de comprar era pegar o dinheiro, vir ao porto e adquirir a passagem. A Navegam proporcionou outra forma de comercialização de passagens”, Hélio Souza, founder e CPO da Navegam.

Ao identificar esse problema, a startup resolveu ouvir as dores de passageiros e barqueiros para buscar uma solução, descreve o CEO e founder, Geferson Oliveira. Depois de 4 anos, a Navegam já se estabeleceu no mercado e hoje trabalha com as vendas de passagens e transporte de cargas, operando de forma 100% digital, facilitando a vida de toda a rede de pessoas envolvidas nos negócios do Porto de Manaus.

Os números impressionam: o faturamento da empresa foi de R$ 1,43 milhão, em 2020, passando para R$ 2,5 milhão, em 2022, e deve chegar a quase R$ 6 milhões neste ano.

