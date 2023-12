VÍDEO: Técnico do Palmeiras se irrita com fãs de Taylor Swift

Durante entrevista coletiva, após a vitória do Palmeiras contra o Fluminense, Abel Ferreira se irritou com os fãs de Taylor Swift

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, reclamou durante a coletiva de domingo (3), sobre a qualidade do gramado do Allianz Parque, que recentemente foi palco dos shows da cantora Taylor Swift, em São Paulo. O português, conhecido por seu jeito explosivo, reclamou que o gramado estava recheado de miçangas, fruto das pulseirinhas da amizade.

Técnico do Palmeiras muito pistola porque os fãs da Taylor Swift encheram o gramado do Allianz Park de miçangas e não conseguiram remover tudo ainda 🗣️🗣️🗣️pic.twitter.com/z6Lx7Egv19 — POPTime (@siteptbr) December 3, 2023

“O que não podemos é ter um relvado cheio – se quiserem vão lá fora ver – com uma quantidade de coisinhas [miçangas, como gesticulou] do espetáculo que fizeram da Taylor Swift. A quantidade de bebidas e tudo mais”, declarou o comandante.

As pulseirinhas da amizade são acessórios marcantes nos shows de Taylor Swift. Os fãs fazem os aparatos em casa e levam para trocar com outras pessoas. São diversos tipos, cores e modelos utilizados durante as apresentações.

Caco Barcellos troca pulseirinhas da amizade em show

Caco Barcellos acompanhou a movimentação dos fãs de Taylor Swift para os shows realizados no Brasil e encantou as redes sociais. Isso porque o jornalista, durante o Profissão Repórter, da Globo, aproveitou para trocar as famosas pulseirinhas da amizade com algumas pessoas.

Durante a reportagem, ele aproveitou para entrevistar alguns “Swifiters”, com uma mãe e uma filha: “Quem gosta mais da Taylor, a mãe ou a filha”, questionou. “Eu, minha mãe não sabe duas (músicas)”, respondeu a filha.

Na sequência, Caco aparece rodeado de jovens que o questionam sobre a pulseira. “Posso te dar uma pulseirinha da amizade?”, diz uma mulher. “É do show é?”, quis saber o jornalista, já com o acessório no pulso. “É garantia que eu serei feliz?”, completou. “É, aham”, recebe, como resposta.

Depois, ele questiona para outra jovem sobre o aparato. “É uma tradição dos fãs, eles trocam pulseiras aqui no show”, explica. Ele ainda tenta saber mais informações e é informado que cada um faz as suas em casa para trocar por outras na apresentação.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Taylor Swift é a famosa que mais emite CO2 com viagens particulares, aponta levantamento

“Deixe o Brasil agora”, fãs internacionais pedem que Taylor Swift cancele shows no Brasil

Família de fã que morreu em show de Taylor Swift faz vaquinha para traslado do corpo