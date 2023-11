“Deixe o Brasil agora”, fãs internacionais pedem que Taylor Swift cancele shows no Brasil

A ‘The eras tour’ de Taylor Swift finalizou as apresentações no Rio de Janeiro na última segunda-feira (20), após remarcar o show de sábado (18), e segue para completar a agenda no Brasil, em São Paulo com shows marcados para este final de semana. Em meio a críticas de fãs brasileiros em razão da desassistência com a família de Ana Clara Benevides, jovem que morreu durante show da cantora, fãs internacionais pedem que Taylor saia do país por falta de segurança e por estar sendo ‘maltratada’.

Desde a morte de Ana Clara, fãs e internautas criticaram a cantora por não procurar a família da jovem, nem ajudar financeiramente no translado do corpo de Rio de Janeiro para Mato Grosso do Sul, onde Ana morava com a família. O enterro da jovem ocorreu na segunda-feira (20), após fãs de Taylor realizarem uma campanha para arrecadar dinheiro e ajudar a pagar o translado.

Os fãs internacionais iniciaram o pedido para que Taylor deixe o Brasil e preze por sua segurança. Em uma das publicações, um fã afirma que os fãs brasileiros sabiam o hotel em que Taylor estava no Rio e que queriam machucá-la. Já os brasileiros afirmaram que o caso se trata de xenofobia e que Taylor deveria se posicionar ao invés de tentar preservar sua imagem.

Além disso, os fãs brasileiros criticaram uma alteração no show de Taylor que eliminou um espaço entre duas músicas, antes utilizado para ovacionar a artista e que seria, no domingo (19) e segunda-feira (20), destinado para uma homenagem para Ana.

