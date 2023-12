Expoagro 2023 tem show de Roberta Miranda em Manaus nesta terça (5)

Manaus (AM) – A cerimônia de abertura da 45ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) acontece nesta terça-feira (5), no Parque Multiuso de Exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, localizado no quilômetro 2 da rodovia BR-174, em Manaus.

Para compor a lista de artistas renomados que irão se apresentar, o Sesc Amazonas traz como atração principal deste primeiro dia a cantora e ícone nacional Roberta Miranda. O show solidário inicia às 21h.

Nesta 45ª edição, a Expoagro terá praça de alimentação; exposições de animais e maquinários agrícolas; cursos de capacitação, palestras e workshops; rodeio, prova dos três tambores; hipismo, parque de diversões; acesso ao crédito rural; rodada de negócios; concurso leiteiro, torneio de queijo e doce de leite; vaquejada, show regionais e musicais e entre outras atividades voltadas ao setor primário.

