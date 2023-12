Ex-vereador do AM morre em acidente na rodovia AM-254

Outros ocupantes do carro foram encaminhados ao hospital do município

O ex-vereador do município de Autazes, Cecílio Corrêa, morreu na manhã desta terça-feira (5), em um acidente grave, no KM 58 da rodovia AM-254, que liga Manaus aos municípios de Autazes e Nova Olinda do Norte.

De acordo com as informações, o ex-vereador perdeu o controle do veículo que dirigia, uma caminhonete modelo Mitsubishi L200 Triton, e acabou invadindo um sítio na rodovia.

Com a forte colisão, a vítima acabou morrendo na hora. Os outros ocupantes da caminhonete foram socorrido e encaminhados ao hospital do município para receberem atendimento médico. O boletim médico das outras vítimas não foi divulgado.

