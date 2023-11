Morre mãe da primeira-dama do AM vítima de câncer em Manaus

Morreu na madrugada desta quinta-feira (23), Lenilda Seabra das Chagas, mãe da primeira-dama do Amazonas Taiana Lima, e sogra do Governador Wilson Lima (União Brasil).

Lenilda combatia um câncer desde 2019, de acordo com as informações divulgadas nas redes sociais do governador. Por meio de seu Instagram, Wilson se manifestou lamentando a morte da sogra e agradeceu as orações. Veja nota completa abaixo.

O Governo do Amazonas lamenta, com profundo pesar, o falecimento da senhora Lenilda Seabra das Chagas, mãe da primeira-dama do Estado, Taiana Lima, no início desta quinta-feira (23/11). Ela tratava, bravamente, um câncer desde 2019.

O governador Wilson Lima e a primeira-dama agradecem as orações e todas as manifestações de carinho diante da perda irreparável da grande mulher que foi dona Lenilda e se juntam aos familiares nesse momento de dor e despedida.

Devido à perda, Wilson Lima suspendeu sua agenda desta quinta-feira para priorizar a família de sua esposa.

