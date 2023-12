Convidado de casamento se engasga com carne e morre durante festa

No último sábado (2), o pecuarista Ricardo Lago Zaher, de 30 anos, passou mal ao se engasgar com uma carne e morreu durante uma festa de casamento, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Conforme o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros relatou ter sido acionado para atender uma pessoa que se sentiu mal. Os militares fizeram todos os procedimentos possíveis durante cerca de uma hora, mas a vítima não resistiu.

A morte, diz o registro policial, foi confirmada por um médico às 19h05. O Corpo foi levado para a UPA Coronel Antonino.

A Polícia Civil foi até o local colher as informações. Foi observado que não havia sinais aparentes de violência no cadáver. O caso foi registrado na Depac Cepol como morte a esclarecer.

Testemunhas afirmam que Ricardo passou mal ao engasgar com uma carne, quando comia.

*Com informações do TopMídiaNews

