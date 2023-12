‘Come Rato’ e ‘Gonha’ são condenados pela morte de cantor de pagode em Manaus

Alexandre Pontes Souza e Juliano Costa Queiroz foram condenados a 25 anos e 6 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, pela morte de Marnildo Figueiredo Fonseca Júnior, ocorrida em outubro de 2019.

Da sentença ainda cabe recurso, mas os réus – que já se encontravam presos durante o curso do processo – não terão direito de recorrer em liberdade.

Conforme a denúncia do Ministério Público do Amazonas, o crime ocorreu em 2 de outubro de 2019, por volta de 18h50 na rua Japurá, Praça 14 de Janeiro, zona Sul de Manaus, quando a vítima Marnildo Figueiredo Fonseca Júnior foi surpreendida em seu local de trabalho por Juliano Costa Queiroz, conhecido pelo apelido de “Come Rato”.

O acusado, conforme consta dos autos, que estava na companhia de Alexandre Pontes Souza, o “Gonha”, e de uma terceira pessoa, de nome Bruno Silva de Almeida (que faleceu no decorrer da instrução do processo judicial), chegou ao local em um veículo roubado, desceu do carro e foi em direção à vítima, efetuando os disparos que feriram Marnildo.

Conforme o processo, o trio agiu supostamente sob ordens de chefes de uma facção criminosa com atuação no bairro Praça 14. A motivação do crime seria o fato do denunciado Juliano Costa ter sido baleado, em ocasião anterior, e a vítima ter se recusado a ajudá-lo. Além disso, havia a desconfiança de que a vítima estivesse passando informações sobre os três denunciados para uma facção criminosa rival.

A vítima, a caminho do hospital, afirmou que o denunciado Juliano Costa foi o autor dos disparos.

*Com informações da assessoria

