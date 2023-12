Roberta Miranda encanta público na abertura da Expoagro 2023 em Manaus

Os artistas Jean Sarrafo, Thiago Lima e Zabumbada do Forró começaram as apresentações

A primeira noite da 45ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), na terça-feira (05), foi marcada pela apresentação da cantora Roberta Miranda como uma das atrações nacionais. O evento ocorre no novo Parque de Multiuso Eurípedes Ferreira Lins, situado no quilômetro 2 da rodovia BR-174. O evento é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

Com sua voz marcante, a artista encantou o público e disse estar feliz por voltar ao Amazonas. “São maravilhosos. Pessoas que eu amo. A vida inteira foi assim. Eu fico muito feliz porque demonstra o carinho que vocês têm por mim”, afirmou a cantora.

O início do show da cantora foi marcado pela homenagem à Rita Lee, com “Mania de Você”. Outros sucessos como “Majestade, o sabiá”, “Cadê Você” e “Vá com Deus” fizeram o público cantar e dançar.

A empresária Lilian Graça, fã da cantora, chegou cedo ao parque para ver, pela primeira vez, o show de Roberta.

“Sou muito fã da Roberta, essa é a primeira vez e agradeço essa oportunidade do governo. Eu não poderia ficar de fora. Ela sempre foi uma grande cantora. É hora de celebrar esse momento único”, disse a empresária.

Os shows nacionais continuam com as atrações Os Menottis, Marcos e Belutti e Batista Lima até o dia 10 de dezembro.

Festival Artista da Terra

A 45ª Expoagro também apresenta a segunda edição do Festival Artista da Terra, com apresentações de 25 atrações regionais entre os estilos: sertanejo, pagode, forró, piseiro, eletrônica, além de atrações para o público infantil.

Na terça-feira (05), os artistas Jean Sarrafo, Thiago Lima e Zabumbada do Forró começaram as apresentações que ocorrem nos seis dias de evento, na praça de alimentação do parque.

A Expoagro

A Expoagro é o maior evento do agronegócio sustentável no Amazonas. O evento oferece oportunidades de negócios, de contatos e de conhecer novas tecnologias disponíveis no mercado. Participam da feira pequenos, médios e grandes produtores rurais e a população em geral.

A 45ª Expoagro dispõe de venda de produtos da agricultura familiar, praça de alimentação, rodeios, rodadas de negócios e shows ao vivo.

O evento é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), em conjunto com suas unidades: Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal (Idam); Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS); e Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf).

*Com informações da assessoria

