‘Os Menotti’ agitam público no 2º dia da Expoagro 2023, em Manaus

A dupla sertaneja ‘Os Menotti’, formada pelos irmãos César Menotti e Fabiano, agitou o público na segunda noite da 45ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), na quarta-feira (6). O evento ocorreu no Parque de Multiuso Dr. Eurípedes Ferreira Lins, situado no quilômetro 2 da rodovia BR-174. O evento é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

Empolgados, os irmãos contaram um pouco da expectativa para se apresentarem na segunda noite da Expoagro 2023. “Estamos muito felizes. Expectativa enorme de voltar aqui”, disse César Menotti. O irmão, Fabiano Menotti, compartilhou do mesmo sentimento. “Começamos a comemoração dos 20 anos de estrada. Vamos apresentar de tudo um pouco que marcou a nossa carreira”, disse.

O show foi embalado por sucessos como “Como um Anjo”, do primeiro CD da dupla; “Leilão”, que foi cantada em coro pela plateia presente, “Tentei Te Esquecer” e “Fica Comigo”, entre outras músicas.

A dona de casa, Leila Carneiro, 42, fã da dupla sertaneja, veio acompanhada das duas amigas para prestigiar o show e conseguir lugar bem na grade. “É uma oportunidade única eles estarem aqui e a gente conseguir ver eles. É um momento muito gratificante como fã vivenciar isso. E é uma oportunidade que o Governo do Estado está oferecendo para a gente”, comemorou a dona de casa, Leila Carneiro.

Os shows nacionais continuam com Marcos e Belutti e Batista Lima até o dia 10 de dezembro.

Festival Artista da Terra

A 45ª Expoagro também apresenta a segunda edição do Festival Artista da Terra, com apresentações de 25 atrações regionais entre os estilos: sertanejo, pagode, forró, piseiro, eletrônica, além de atrações para o público infantil.

A Expoagro

A Expoagro é o maior evento do agronegócio sustentável no Amazonas. O evento oferece oportunidades de negócios, de contatos e de conhecer novas tecnologias disponíveis no mercado. Participam da feira pequenos, médios e grandes produtores rurais e a população em geral.

A 45ª Expoagro dispõe de venda de produtos da agricultura familiar, praça de alimentação, rodeios, rodadas de negócios e shows ao vivo.

O evento é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), em conjunto com suas unidades: Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal (Idam); Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS); e Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf).

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Roberta Miranda encanta público na abertura da Expoagro 2023 em Manaus

Expoagro 2023 vai contar com linhas de ônibus extras; saiba como chegar

Expoagro 2023 começa em Manaus nesta terça (5); veja programação