VÍDEO: homem mostra BO para ladrão após ser assaltado duas vezes

Um homem foi assaltado duas vezes seguidas, em um curto espaço de tempo, no Rio de Janeiro, na madrugada de quinta-feira (7). A vítima chegou a mostrar um Boletim de Ocorrência para o criminoso, dizendo que havia acabado de ser assaltado.

Vídeos registrados por um morador mostram um homem e uma vítima sendo assaltados no Grajaú, zona norte carioca. Nas imagens, o passageiro informa ao criminoso sobre o roubo anterior e a vítima mostra o documento com o registro do crime. Naquele momento, o assaltante estava em uma moto.

O bandido aparenta não acreditar e a vítima ainda disse: “eu acabei de ser assaltado”, ficando com as mãos para cima, enquanto outro criminoso, armado, rouba o taxista. O passageiro e vítima do segundo assalto ainda foi revistado.

Homem é assaltado no Rio de Janeiro, após sair da delegacia onde foi registrar a ocorrência de asssalto e ao voltar pra casa de táxi, o rapaz foi assaltado novamente.pic.twitter.com/1vP4ZCmHcR — Portal Em Tempo (@emtempofb) December 8, 2023

O primeiro assalto foi cometido quando o rapaz voltava de uma festa. Quatro criminosos abordaram a vítima e carro do rapaz, levando pertences e agredindo o motorista. A dupla foi à delegacia do Méier, onde registraram o roubo.

Sem celular para pedir um motorista por aplicativo, chamou um taxista. Ao ser deixado na porta de casa, foi abordado por outros dois bandidos. A vítima saiu do táxi com o registro da ocorrência anterior, implorando e explicando que não tinha mais nada para ser levado. Os dois assaltos ocorreram em menos de duas horas.

Moradores da região alegam que, após as 18h, o policiamento no bairro cai drasticamente.

*Com informações do SBT Notícias.

