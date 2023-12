Alunos desenvolvem semáforo funcional em escola de Manaus

Manaus (AM) – Alunos do 9º ano e do ensino médio do Centro Educacional Sandra Cavalcante (CESC) participaram, na última semana do ano letivo de uma aula para o desenvolvimento de um projeto para a construção de um semáforo funcional. O equipamento utiliza materiais como caixa de papelão, LEDs e a plataforma Arduino, uma ferramenta acessível e versátil, para criar um sistema que controlava os LEDs que representavam as cores do semáforo

A atividade, por sua vez, faz parte do programa de aulas de robótica educacional aplicado pela escola e desenvolvido pela EduMaker Brasil, startup amazonense que une educação e tecnologia e leva o ensino de robótica para as salas de aula.

Na ocasião, os alunos viveram uma experiência de robótica associando-a à eletrônica, inovação, criatividade, organização de pensamentos, trabalho em equipe e superação de desafios. Além disso, durante a atividade eles tiveram a oportunidade de aprender sobre os princípios básicos de eletrônica e programação, utilizando o Arduino. A ferramenta permitiu que os estudantes entendessem como a programação está presente em objetos do cotidiano, como semáforos, e como eles funcionam.

De acordo com o fundador da EduMaker, professor Jhony Abreu, a construção do semáforo não apenas ensinou conceitos teóricos, mas também promoveu habilidades práticas e colaborativas. “Os alunos puderam trabalhar em equipe, compartilhando ideias e resolvendo problemas em conjunto. Além disso, a atividade desenvolveu a criatividade, a capacidade de solucionar problemas e a familiaridade com a tecnologia”, aponta o especialista.

Ainda segundo o professor, essa experiência prática permitiu que os estudantes aplicassem conhecimentos teóricos de forma tangível, conectando a teoria à prática de uma maneira significativa.

“Ao construir o semáforo, eles compreenderam como os componentes eletrônicos se interligam e funcionam em conjunto, agregando um aprendizado contextualizado e relevante”, avalia Jhony.

Para a diretora de ensino do CESC, Vanessa Drumond, o uso da tecnologia desperta a criatividade e valores e abre um leque para que os alunos possam trazer suas ideias e colocá-las em prática dentro de uma ferramenta e ambiente totalmente tecnológico. A diretora acrescenta que além de ensinar conceitos de eletrônica e programação, a experiência incentivou o trabalho em equipe, a resolução de problemas e a aplicação prática do conhecimento adquirido. “Essa experiência de robótica educacional certamente contribuiu significativamente para o desenvolvimento cognitivo e habilidades futuras dos nossos alunos, oferecendo um diferencial em seu aprendizado e os posicionando diante do mercado de trabalho”, observa Vanessa.

Aluno do 1º ano do ensino médio, Francisco Naja de Souza Neto, a atividade de construção do semáforo usando a plataforma Arduino foi fundamental, não apenas pelo exercício dentro das aulas de robótica apresentar a tecnologia como instrumento de aprendizado, mas por incentivar a compreensão e seu funcionamento na prática. “São mecanismos que podem contribuir para nossa vida que irão ajudar no futuro novas oportunidades para criação de soluções criativas para atender demandas e necessidades do mercado de trabalho”, conclui.

