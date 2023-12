Ex-dançarina do Tchan é a melhor atleta de fisiculturismo em Orlando

Juliane Almeida, a ex-morena do Tchan foi eleita a melhor atleta do ano de fisiculturismo em Orlando. A dançarina venceu, por voto popular, a Seconecte Awards 2023, premiação que elege os melhores profissionais brasileiros de diversas áreas que residem na cidade.

Esse não foi o único feito da morena, que tem colecionado vitórias. Há quatro dias ela ganhou o Campeonato de Bodybuilding Hurricane Pro, onde competiu pela modalidade Overall. A morena também conquistou os 3 títulos na categoria que disputou na competição Championship Hurricane Pro, em Saint Petersburg. No mês passado, ela levou a medalha de ouro do Women’s Physique Mr. Olympia 2023, disputa mais prestigiada do bodybuilding.

*Com informações do Extra

