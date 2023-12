Prefeitura registra seis ocorrências provocadas pela chuva neste sábado (9)

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Central 199, da Defesa Civil do município, informa que as equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), estão nas ruas em atendimento às seis ocorrências registradas até às 12h, deste sábado (9), em razão da chuva.

A Zona Leste foi a área mais afetada, concentrando cinco ocorrências, sendo uma de desabamento, no bairro Armando Mendes; uma de tombamento, na segunda etapa do Distrito Industrial; e uma de risco de desabamento, uma de alagamento e uma de destelhamento, no bairro Jorge Teixeira.

Uma ocorrência de rachadura também foi registrada na manhã deste sábado. O caso ocorreu em um imóvel no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a Gerência de Encaminhamento e Acompanhamento (GEA) da Sepdec, a média das chuvas na capital, nas últimas 24 horas, foi de 16,2 milímetros. Conforme a GEA, a pluviometria por Zona, na capital, até 11h30, foi de: Leste (22 milímetros), Norte (19 milímetros), Sul (9 milímetros), Oeste e Centro-Sul (8 milímetros) e Centro-Oeste (3 milímetros).

*Com informações da assessoria

