Saiba quais são os modelos de celular mais cobiçados pelos ladrões

Um recente levantamento da startup de seguros Pitzi aponta que a cada 100 aparelhos de celular vendidos em São Paulo, ao menos 15 são subtraídos, e que as linhas Pro e Pro Max, do Iphone, e S Ultra, da Samsung, são as mais visadas por ladrões nas ruas da capital paulista. No âmbito do Brasil, os modelos Motorola linha G e Samsung linha A representam os telefones mais cobiçados.

O estudo mostra que smartphones da Apple e da Samsung contam com probabilidade de roubo 150% maior que os demais modelos na capital paulista.

O levantamento também evidencia que cerca de 10% dos paulistanos relatam ocorrências de roubo de celulares todos os anos e, até novembro de 2023, a Pitzi registrou mais de 6 mil sinistros de roubo e furto em todo o Brasil.

Em relação ao valor médio dos aparelhos mais cobiçados, a pesquisa mostra iPhones acima de R$ 5 mil e outros de diferentes fabricantes na casa de R$ 1,5 mil.

“Os iPhones ainda costumam ser os preferidos no mercado clandestino. Isso se deve tanto ao custo elevado dos smartphones quanto à facilidade de encontrar receptores de aparelhos e/ou peças”, destaca o CIO da Pitzi, Marco Garutti.

